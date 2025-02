KSKD Hertsberge bouwt aan de toekomst: “Hard werken en geduldig zijn”

KSKD Hertsberge bouwt ijverig aan de opbouw van de club, zowel sportief als qua infrastructuur. “Onze terreinen liggen er dusdanig optimaal bij dat ze werden gebruikt door Borussia Dortmund om te trainen ter voorbereiding van een match tegen Club Brugge”, zegt voorzitter Christophe Vandoorne.

“Ons motto is eenduidig: bouwen en blijven bouwen, zowel op vlak van infrastructuur als sportief. We hebben nu ook een damesploeg die overkwam uit Ruddervoorde. De meisjes vroegen of ze welkom waren. Zoals bij elke beslissing werd ons bestuur geraadpleegd. We reageerden positief. Onze vrouwen bezetten de tweede stek in de klassering. De heren kroonden zich zopas tot tweede periodekampioen.”

“In Hertsberge wonen pakweg 3.000 mensen, onze voetbalvereniging ligt op een boogscheut van Oostkamp, Ruddervoorde, Beernem en Sint-Joris. Toch houden we stand dankzij een fantastisch bestuur, bekwame trainers en vooral talrijke vrijwilligers die zoveel uurtjes opofferen. We hebben het over hard werken, geduldig blijven en beetje per beetje progressie boeken.”

Trainers gezocht

“In februari 2019 stond ik in de kantine, nadat ik een match van mijn zoon Simon had bijgewoond. Een bestuurslid kwam naar mij toe en vroeg of ik voorzitter wilde worden. Na een korte bedenktijd ging ik akkoord om het te proberen. Zes jaar laten hebben we samen een flinke weg afgelegd.”

Koen Vanhove is al bijna 30 jaar lid van de vereniging. Zijn schat aan ervaring benut hij om de algemene werking op peil te houden, in gesprek te gaan met ouders en waar het kan nog enkele vrijwilligers te overtuigen om in de boot te stappen.

“Ook al mogen we trots zijn op onze realisaties, toch blijven we kampen met een tekort aan helpende handen. Het vinden van oefenmeesters wordt een steeds uitdagendere opdracht. Mijn administratief werk slorpt ettelijke uurtjes op, toch blijf ik ook de lichting U9 trainen. Dat betekent drie dagen per week aanwezig zijn om oefensessies te leiden of om wedstrijden te coachen.”

Karel Demeyer runt de sportieve cel en is tevens verantwoordelijk voor de terreinen. “Bij de heren in vierde provinciale plukken we de vruchten van onze jeugdwerking. De kern van de eerste ploeg telt slechts vier elementen die niet bij ons begonnen zijn. Sterkhouders als Alessandro Rahier en Nils Nagels startten hier, kregen verdere vorming bij Cercle Brugge en bij KM Torhout, maar boden zichzelf opnieuw aan. En wat betreft doorstroming: als er jaarlijks één of twee spelers de stap zetten, dan zijn we al heel gelukkig. Wij laten tieners vanuit de lichting U17 meetrainen met ons vlaggenschip.”

“Nooit hadden we gedacht nu al de nacompetitie te bereiken. Met Jeffry De Busschere trokken we een trainer aan met het DNA van SKD Hertsberge. Drie jaar geleden vertrok Tony Bourgeois als T1 en ook quasi de voltallige kern zocht andere oorden op. Wij vroegen aan onze huidige coach om in provinciale aan te treden met een groep onervaren jeugdige elementen. Aanvankelijk kregen we serieus slaag. Op dat moment moet je een coach, hoe ervaren die ook is, steunen en bijstaan. Het tweede seizoen hadden we één streefdoel: weg van de laatste positie. Nu zijn we zowaar al geplaatst voor de nacompetitie. Nog maar eens: we bouwen geduldig maar toch met kennis van zaken.”

Promoveren

Francis Knockaert is gerechtigd correspondent en secretaris. “Alle papierwerk, intern en extern, en de contacten met de voetbalbond gaan door mijn handen. Dit is mijn vierde seizoen. Vaak was ik aanwezig om mijn voetballende zoon Briek aan het werk te zien. Het telefoontje kwam er toen ik op reis was in Frankrijk. Lang hoefde ik niet na te denken.”

De slotvraag stellen we aan T1 Jeffry De Busschere. Wat als de kans zich voordoet om te promoveren? “Die grijpen we met beide handen. Doorstoten naar derde provinciale zou een unieke beloning betekenen voor iedereen.” (JPV)