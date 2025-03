KSK Wenduine is fiere leider: “Strijdbaar verder werken”

Verscholen tussen de duinen ligt de accommodatie van KSK Wenduine, waar we afspraak hebben met T1 Gino Moyaert. Hij stroomde door van de jeugd van Cercle Brugge naar de eerste ploeg en werd getraind door Dennis Van Wijk en Jerko Tipuric. Steenbrugge, Torhout, VG Oostende en opnieuw Torhout waren zijn volgende uitdagingen. Nadat hij een buitenlands project in goede banen had geleid, keerde hij terug naar België en voetbalde bij De Haan en Lissewege. Achter ‘t Vaartje kreeg hij volle verantwoordelijkheid over het pas opgerichte KFC Lissewege B.

“Vervolgens had ik de kans om mij te bewijzen bij KSK Eernegem. We promoveerden zowaar maar dan werden we geteisterd door veel letsels. Soms trainden we met slechts acht tot tien spelers. Het bestuur deelde me mee dat ik het seizoen mocht uitdoen maar dat vervolgens voor een andere sportieve wind zou worden gekozen.”

“Toen Wenduine aan mijn deur kwam kloppen, aarzelde ik geen moment, al wilde ik eerst Eernegem verwittigen. Op 2 januari leidde ik mijn eerste oefensessie aan de kust. Liefst 28 spelers stonden me gemotiveerd op te wachten.”

“We wonnen zopas met 1-3 bij Eendracht Brugge. Dit beschouwde ik als een moeilijke verplaatsing want de jongens van achter de Watertoren waren aan een stevige reeks bezig. We prijken op kop en tellen vier punten meer dan onze titelrivaal Damme. De oppergaai zal naar één van ons tweeën gaan. Wij werken strijdbaar verder van zondag naar zondag”

Cruciale weken

Na het vrije weekend ontvangen we VVC Beernem B, dat recent negen op negen oogstte. Een week later trekken we naar aartsrivaal Damme. Ons huiswerk voor volgend kampioenschap is klaar, met dank aan onze sportief verantwoordelijken. Wij maken ons nu op voor cruciale weken, rustig met de voetjes op de grond, al hunkeren we naar de hogere reeks. Het vertrouwen is groot, het talent aanwezig maar meer dan onze uiterste best kunnen we niet doen.” (JPV)