KSK Vlamertinge A moet dringend punten pakken

KSK Vlamertinge A slaagt er niet in om enige regelmaat in de prestaties te krijgen. Vorig weekend gingen de jongens van coach Xavier Deleu met het kleinste verschil de boot in op het veld van Jespo Komen-Waasten. Zelfs toen de thuisploeg met tien man verder moest, lukte het niet om het verschil te maken.

“Sinds ik bij Vlamertinge voetbal, verloor ik nog nooit van de buren”

“Een reeksje neerzetten, wil dit seizoen maar niet lukken”, sakkert Karsten Soodts (24). “Het ontbreekt ons soms een beetje aan meeval, maar we moeten in de eerste plaats naar onszelf kijken. We zijn een jonge ploeg en moeten iets agressiever en slimmer voetballen. We slikken te veel en te gemakkelijk tegendoelpunten. In de drie resterende wedstrijden voor de winterstop moeten we proberen zoveel mogelijk punten te pakken. Dan kunnen we opnieuw naar boven kijken en dat is een stuk leuker dan in de onderste regionen verzeild te geraken.”

Extra pigment

Zondag staat voor de rood-witte supporters de match van het jaar op het programma, want dan zakt KFC Poperinge af naar de Kasteelweg. “Ook voor de spelers is de derby geen partij als alle andere. Verschillende jongens hebben in beide clubs gespeeld en dat zorgt voor extra pigment. Zelf heb ik als jeugdspeler een tijdje rondgelopen bij de rood-gelen. Daarna verhuisde ik naar Westhoek en later naar KV Oostende. Ik hou niets dan fijne herinneringen over aan mijn tijd in Poperinge. De sfeer was er leuk en ik had er heel wat vrienden.”

Positiviteit welkom

“Ik hoop dat we komend weekend een goede traditie verderzetten”, gaat de Boeschepenaar verder. “Sinds ik bij SK Vlamertinge voetbal, verloor ik nog nooit van de buren. Winst zou ook heel welkom zijn en wellicht zorgen voor een boost voor de resterende wedstrijden voor de winterstop. Winnen zorgt ook voor positiviteit en dat kunnen we goed gebruiken na twee verlieswedstrijden.”

Contract verlengen

De flankspeler heeft het anders best naar zijn zin bij SK Vlamertinge. “Ik voel me goed in deze club. De sfeer is goed en ik voetbal tussen leeftijdsgenoten. Ik denk wel dat ik over enkele weken mijn contract gewoon verleng. Ik zie absoluut geen reden om te vertrekken”, besluit Karsten Soodts. (PDC)