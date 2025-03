KSK Oostnieuwkerke neemt dan toch doorstart in vierde provinciale: “Het is de bedoeling om eens volledig te herbronnen”

De toekomst van KSK Oostnieuwkerke ligt nu definitief vast. Eerst besliste de beheerraad, na het vinden van enkele geldschieters, om toch sportief in eerste provinciale te blijven. Maar zopas werd dan toch gekozen om een doorstart in vierde provinciale te maken vanaf volgend seizoen.

“Doordat we enkele weken geleden bekend hadden gemaakt om in vierde provinciale te herbeginnen, kozen veel huidige kernspelers om andere oorden op te zoeken”, vertelt voorzitter Rik Gevaert. “Degene die nog nergens hadden getekend, kregen een voorstel onder de neus geduwd. Maar desondanks was slechts een vijftal speler bereid om effectief te blijven. Ook nieuwkomers konden niet overtuigd worden in ons verhaal eerste provinciale of misschien tweede provinciale. Vandaar dat we met de beheerraad donderdagavond beslist hebben om nu definitief vanaf volgend seizoen te kiezen voor vierde provinciale. We willen echt met de volledige vereniging herbronnen en vanaf nul beginnen. Zo zal onze jeugdwerking financieel versterkt worden en komt er met Stijn Seys een nieuwe jeugdcoördinator die voor nieuwe energie moet zorgen op dat vlak. Qua samenstellen van de technische staf en de spelerskern is het nu nog koffiedik kijken. We hopen als bestuur de komende dagen en weken diverse mensen te kunnen overtuigen voor ons nieuw project zodat we vanaf volgend seizoen een deftige vierdeprovincialer worden en op termijn weer kunnen stijgen naar hogere reeksen, want vierde provinciale is zeker niet ons einddoel met deze mooie club.”