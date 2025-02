KSK Beveren-Leie start met tweede ploeg in vierde provinciale

Tweedeprovincialer KSK Beveren-Leie start volgend seizoen met een B-ploeg in vierde provinciale. Voorzitter Claude Bamelis en zijn bestuursploeg bevestigden de plannen die in het begin van het seizoen al gelanceerd werden.

Bedoeling van die B-ploeg is uiteraard de talenten uit de eigen jeugdploegen verder te laten ontwikkelen in vierde provinciale om zo op termijn de stap te zetten naar de A-ploeg. Ook spelers die werken aan hun terugkeer naar de A-ploeg zullen dat volgend seizoen via de B-ploeg kunnen doen in plaats van met matchen bij de beloften. (IVD)