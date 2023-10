KSC Wielsbeke speelt derby tegen Sportkring Roeselare

KSC Wielsbeke legde voorlopig een perfect parcours af. Zondagnamiddag schreef het op het veld van Wambeek-Ternat met 1-3 de vijfde zege op rij in. Zaterdagnamiddag wacht de topper tegen SK Roeselare, de nummer twee met dertien op vijftien.

“Vijf matchen en het maximum van de punten, beter kan niet”, geniet trainer Dieter Lauwers. “Belangrijk is dat wij die punten ook niet gestolen hebben. Op Jong Lede speelden wij een mindere match en een gelijkspel had ook gekund. Het pleit echter voor de sterkte van de groep dat wij dergelijke matchen ook kunnen kantelen in ons voordeel. Op Wambeek-Ternat bleek nog maar eens dat er nog weinig ploegen zijn die vrank en vrij durven voetballen. In een gesloten eerste helft kwamen wij vlak voor de rust op voorsprong. Na een assist van Jari Dejaegere rondde Thomas Coopman knap af. Vlak na de pauze verdubbelde Dekiere de voorsprong, waarmee hij zijn gemiddelde van één doelpunt per match nog eens in de verf zette. Daarna gaven wij ons middenveld even prijs en wij slikten de aansluitingstreffer. Jari Dejaegere zorgde met de 1-3 voor een mooi orgelpunt. Voor Dejaegere zal zijn eerste doelpunt samen met die mooie assist ongetwijfeld veel deugd doen.”

Pittige match

Zaterdagnamiddag komt de topper tegen SK Roeselare eraan. “Plezant en een mooier scenario was niet denkbaar met een match tussen twee ploegen die nog niet verloren. Roeselare speelde wel gelijk tegen Blankenberge. Als Roeselarenaar is het voor mij extra speciaal en zeker omdat ik daar van mijn zesde tot mijn twintigste voetbalde. Als doelman mocht ik ook proeven van het eerste elftal. Als ik hun kern vergelijk met vorig seizoen is die sterker geworden met talrijke spelers die het verschil kunnen maken. Wij hebben echter ook onze kwaliteiten en als blok kunnen wij zeker iets neerzetten op het veld. Het wordt een pittige derby tussen twee verschillende types van ploegen.”

Andres Verschelde herviel in zijn blessure aan de achillespees, terwijl Arnaud De Brabant en Noah Debosschere de training hervatten. (IVD)