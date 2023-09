KSC Wielsbeke nam een foutloze start: “Hopen op vierde zege”

KSC Wielsbeke schoot verbluffend uit de startblokken. Na overwinningen tegen Jong Lede, Hamme en Pepingen-Halle voeren de Wielsbekenaars samen met Wervik de klassering aan. Wordt het tegen Erpe-Mere vier op een rij?

Doelman Brandon Vanderbeken kwam in het tussenseizoen samen met Jens Decoster en Robbe Dekiere van Gullegem terug naar Wielsbeke. “Dat betekende voor ons alle drie opnieuw thuis komen. Ikzelf groeide vanuit de jeugd van KSC Wielsbeke door naar het eerste elftal en ik speelde daar vier seizoenen. Ondertussen zijn wij zeven jaar later na één jaar Torhout en zes jaar Gullegem. Ik kreeg de afgelopen seizoenen al een paar keer de vraag om terug te keren, maar nu op mijn dertigste vond ik de tijd rijp. Uiteraard hoop ik hier nog enkele seizoenen te voetballen en zo de cirkel helemaal rond te maken”, benadrukt doelman Brandon Vanderbeken.”

Uit de startblokken

Na een sterke voorbereiding nam KSC Wielsbeke een perfecte start. “Negen op negen is een start waar je enkel kunt van dromen. In onze twee uitmatchen speelden wij zeker niet onze beste wedstrijden, maar het is belangrijk dat je die kunt winnen. Wij kwamen moeilijk uit de startblokken op Jong Lede, maar wij scoorden op de goeie momenten. Op Pepingen-Halle kwamen wij meteen achter na een individuele fout. Wij hadden daarna constant overwicht en wonnen verdiend. Onze beste match speelden wij thuis tegen titelkandidaat Hamme. Wij gaven daar zoals in de andere matchen amper iets weg en scoorden ook vrij vlot. Dat was zelfs de gemakkelijkste zege van de drie matchen. Wij zijn dus goed op dreef en proberen die lijn zolang mogelijk door te trekken.”

“Wij zijn goed op dreef en proberen die lijn zolang mogelijk door te trekken”

“Hopelijk wordt het zondagnamiddag onze vierde zege op rij, maar gemakkelijk wordt dat niet. Ik ken Erpe-Mere van vorig seizoen als tegenstander van Gullegem. Die ploeg was pas gepromoveerd en beschikte over te weinig troeven voor tweede. Toch toonden zij zich telkens een moeilijk te ontwrichten tegenstander. Voor derde afdeling zijn ze met enkele nieuwe spelers zeker voldoende gewapend. Dat bewijst hun recente zes op negen trouwens overduidelijk.” (IVD)