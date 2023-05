Kristof Notredame wint beker in het RLV met FC Transvaal: “Bekerwinst op mijn 41ste verjaardag”

In het Roeselaars Liefhebbersverbond kon Transvaal afgelopen weekend de wisselbeker VDC-Roeselare in de wacht slepen. De ploeg uit Madonna won met 0-3 van FC ‘t Schaek.

“Een verdiende overwinning”, opent trainer Kristof Notredame. “We hebben met z’n allen naar de finale toegeleefd. Er werd een bus ingelegd voor de spelers, familie en supporters. Er was een geweldige sfeer. Het is niet iets dat we elk jaar meemaken. Dat we het dan uiteindelijk ook konden afmaken op mijn 41ste verjaardag, maakt het extra mooi.”

B-reeks

Transvaal beleefde verder een rustig seizoen in de B-reeks van het RLV. Met een zesde plaats in de rangschikking kwam het op geen enkel moment in de problemen. “Ik denk dat we op onze plaats zitten in de B-reeks. We beschikken met Jesse Camerlynck over een heel goede spits, die ook topschutter is in de reeks. Verder hebben we een goed collectief. Ook naast het voetbal komen we vaak samen. Mocht iedereen het hele jaar door elke week beschikbaar geweest zijn, zat er misschien nog iets meer in. We hebben niet de ambitie om te stijgen naar de A-reeks. Maar mocht de kans zich ooit voordoen, zouden we het ook niet laten liggen. Maar het is niet dat het van moeten is. In de B-reeks hebben we mooie wedstrijden en zijn de verplaatsingen ook niet heel ver. Ik denk dat iedereen daar tevreden mee is”, stelt de metaalarbeider.

Derby’s

Voor volgend seizoen zal de Langemarkenaar opnieuw een beroep kunnen doen op zo goed als dezelfde kern. “Er is één speler die vertrekt, voor de rest blijft iedereen. We moeten dus opnieuw met dezelfde ambitie het seizoen starten. Als we in de linkerkolom kunnen meedraaien, dan hebben we een geslaagd seizoen. Dat FC De Koolmijn volgend seizoen de overstap maakt naar de B-reeks, is mooi meegenomen. De derby’s van Langemark-Poelkapelle zijn twee wedstrijden die leven en veel sfeer met zich meebrengen. Die wedstrijden zullen zeker met rood aangeduid staan in de agenda.” (BP)