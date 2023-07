KRC Harelbeke stelt nieuwe doelman Sammy Bossut voor: “Het is een beetje thuiskomen”

Deze week is het 25 jaar geleden dat KRC Harelbeke Europees speelde tegen Sampdoria Genua. Die jaren zijn voorbij, de omstandigheden anders. Maar ondanks het amateurniveau waarin de Ratjes nu vertoeven, waait er een nieuwe wind door het Forestiersstadion. De jeugdwerking groeit en bloeit, de Club Lounge werd volledig vernieuwd en met enkele mooie transfers maakt de A-ploeg zich op voor een spannend seizoen in 2de amateur. Het nieuws dat al een tijdje de ronde doet, wordt ook bevestigd: Sammy Bossut wordt de nieuwe doelman.

In 2006 ruilde Sammy Bossut Harelbeke SW (toen 3e klasse), voor Zulte-Waregem. Volgend seizoen speelt hij opnieuw voor de Ratten. “Als je voelt dat de club waarvoor je uitkomt niet direct meer jouw richting uitkijkt, dan is het tijd dat je wat anders zoekt”, legt Sammy uit. Hij deed dat ter gelegenheid van een persmoment dat het bestuur van RC Harelbeke organiseerde. Het gerucht circuleerde al een tijdje op de sociale media, maar nu werd het dus bevestigd: Bossut is inderdaad ingelijfd.

De 37-jarige, in Dentergem woonachtige, doelman oogt bijzonder scherp. “Ik heb mij inderdaad altijd goed verzorgd”, vertelt de doelman. “Ik trainde ook een tijdje mee met Club Brugge, maar ben uiteindelijk heel tevreden met mijn keuze voor dit Harelbeke. Het is een beetje thuiskomen. Het klopt dat ik ook nog wel andere aanbiedingen had. Zo was er ook interesse van Eupen, maar Harelbeke voelt voor mij als een logische keuze. Ik ben blij dat ik mijn sportieve ervaring kan inzetten om iets te betekenen voor de jeugd en deze mooie club.”

Charmant

Dat mooi project krijgt steeds meer vorm. Het idee van de gratis abonnementen blijft gestaag groeien. De teller staat ondertussen op 3.000. Wekelijks worden er nog bijkomende toegangskaarten aan de man gebracht. “Dat is een idee dat ik heel charmant vond”, pikt Nico Daenens in. Nico Daenens is CEO van Group Daenens, een overkoepelende groep van bedrijven die actief zijn binnen de dienstverlenende sector. De baseline van Group Daenens is ‘Empowering People’: tewerkstelling moet kunnen bijdragen aan de versterking van een individu. Voor Nico Daenens ligt Harelbeke in het hart van de regio waar de B2B-bedrijven van de Group Daenens actief zijn. In de regio werd destijds ook de dienstenchequeonderneming Makkie opgestart. De bedrijvengroep die Nico gevormd heeft bestaat uit een sociaal secretariaat (HDI-Wij Helpen), een outsourcing-onderneming voor techniekers, opleidingscentra en vooral een aantal grote en middelgrote dienstenchequeondernemingen. De volledig groep telt ruim 14.000 medewerkers en 500 bedienden.

Huiswerkbegeleiding in het stadion

“KRC Harelbeke is voor mij een warme, volkse club in het hart van de regio waar onze bedrijven werkzaam zijn”, gaat Daenens verder. “Toen wij de overweging maakten om mee te helpen met de club, heb ik niet lang getwijfeld. Ik ben hier in de eerste plaats als sociaal ondernemer. Ik wil bescheiden maar ambitieus investeren in de club en zijn sociale rol in de samenleving: de jeugdwerking uitbouwen tot een echte jeugdacademie, de werking van G-ratjes en het wandelvoetbal voor senioren ondersteunen, en voetbal voor iedereen toegankelijk maken, door een opleiding op elite-niveau aan te bieden in een niet-elite club. Die trainingen zouden bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met huiswerkbegeleiding. Een club zoals RC Harelbeke heeft de kracht om mensen te verenigen. Waarom zouden we gepassioneerde jongeren naast sportief ook niet sociaal kunnen ondersteunen?”

Stap per stap groeien

Voor komend seizoen 2023-2024 is er een vast en duidelijk engagement van Nico Daenens naar de club. Dit Harelbeke kijkt met de A-ploeg opnieuw hogerop, trouw aan enkele principes met, zoals altijd, een vaste plek voor eigen opgeleide jongeren in de A-kern.

Vrijdag 21 juli om 17 uur is het Agristo-dag. Dan ontvangt RC Harelbeke de buren uit KSC Wielsbeke. Er zullen frietjes te smullen zijn. (MV)