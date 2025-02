KRC De Panne speelt tegen leider Nieuwpoort

KRC De Panne doet het de laatste weken beter na een moeilijk begin van de competitie. De ploeg heeft nog steeds zicht op de vijfde plaats, dat wellicht gelijk staat aan een eindrondeticket.

Afgelopen weekend bleef De Panne steken op een gelijkspel in de derby tegen KV Koksijde-Oostduinkerke B. “We hadden zeker de kansen om te scoren”, vertelt kapitein Sam Mortier (32). “Het is dus wel een beetje zuur dat we maar één punt overhielden aan deze match. De jongste weken sloeg de motor aan. In het begin was het moeilijk en stonden we onder onze waarde gerangschikt. We hadden ook pech met veel afwezigen. Nu hopen we stiekem nog op die vijfde plaats, maar dan mogen we geen extra averij oplopen tegen de ploegen onder ons. Bovendien worden de onderlinge duels met de ploegen rond ons cruciaal.”

Oudste speler

Zaterdag volgt een korte verplaatsing, naar leider FA Nieuwpoort A. Dat is de club die in het begin van de competitie afscheid nam van Lieven Verkindere. Intussen is Lieven actief bij de Pannenaars. “Het zal wel een speciale match worden voor onze coach. Die datum stond ongetwijfeld al aangeduid in zijn agenda. Thuis verloren we met 0-4. De eerste twee doelpunten gaven we zelf weg en met een dubbele achterstand wordt de opdracht er niet makkelijker op. Toen stonden we niet op ons sterkst, ik vermoed dat het zaterdag een andere match zal zijn”, aldus de rechtsmidden uit Koksijde, die al zijn tiende seizoen in De Panne speelt.

“Na mijn jeugd in Koksijde kwam ik hier terecht voor vijf seizoenen. Daarna koos ik drie jaar voor Alveringem. Sinds vijf jaar ben ik terug en ik ben nu veruit de oudste van deze jonge ploeg. Voor volgend seizoen twijfel ik nog. Ik heb twee kindjes en werk in de bouwsector. Op vraag van de voorzitter blijf ik sowieso in de club, alleen weet ik nog niet in welke rol dat zal zijn.” (API)