KRC De Panne neemt nieuwe start in vierde provinciale: “Met ons nieuwe project willen we iets moois uit de grond stampen”

Over enkele weken begint KRC De Panne in vierde provinciale aan een nieuw seizoen. Het wordt een nieuwe start voor de club, want zowel op als naast het veld is de laatste maanden heel wat veranderd. In de bestuurskamer geeft Alain Cuvelier de voorzitterssjerp door aan Jelle Van Camp (42), terwijl Steven Moors (55) Rob Deblock vervangt als coach van het fanionteam.

“Eind januari besliste het bestuur al om vrijwillig te degraderen”, opent de kersverse T1 van Racing De Panne. “We trekken voluit de kaart van de eigen jeugd en geven jongens die de club trouw blijven alle kansen om te groeien. Het heeft geen zin om jonge spelers voor de leeuwen te gooien in derde provinciale en elke week een afstraffing te riskeren. Net daarom was het een wijze beslissing om met de club een herstart te maken in de laagste provinciale reeks.”

Steven Moors is een ervaren jeugdtrainer die reeds eerder in verschillende kustploegen (o.a. Westkust Foot, red.) aan de slag was. “Ik heb alle jongens die ik volgend seizoen onder mijn hoede heb eerder al gecoacht in een jeugdploeg. Dat is een aanzienlijk voordeel. Het is de bedoeling om met deze jonge groep een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.”

“Mijn spelers zullen tegen betere teams leergeld betalen, maar ik sluit niet uit dat we af en toe ook eens voor een verrassing zullen zorgen. Ik waag me niet aan voorspellingen, maar ik weet zeker dat mijn spelers zullen vechten voor elkaar. Ik zal hen positief coachen en begeleiden. Enkel op deze manier kunnen jonge voetballers progressie boeken. Ik geloof voluit in het nieuwe project van de club.”

Jeugdwerking uitbouwen

Ook voorzitter Jelle Van Camp is ervan overtuigd dat hij samen met de andere bestuursleden de juiste beslissingen nam om KRC De Panne nieuw leven in te blazen. “Ik geloof er rotsvast in dat enkel de keuze om met eigen jeugd aan te treden overlevingskansen biedt voor de club.”

“We willen ook onze jeugdwerking verder uitbouwen door gediplomeerde trainers aan te trekken. Dat is geen gemakkelijke zaak, maar we gaan er voluit voor. Het nieuwe kunstgrasveld, dat over enkele maanden wordt aangelegd, zal ongetwijfeld ook een boost betekenen voor het aantrekken van jonge voetballertjes. We willen met ons nieuwe project iets moois uit de grond stampen.”

