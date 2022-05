Kortrijkzaan Gauthier Carton is assistent van sportief directeur van Union: “Ik krijg veel vertrouwen, en dat wil ik niet beschamen”

De Belgische voetbalcompetitie krijgt binnenkort zijn definitief beslag. Wat ook de uitkomst wordt: promovendus Royale Union Saint-Gilloise is in de voetbalcompetitie een heuse verademing. Wij gingen op zoek naar een klankbord van de Brusselse voetbalclub met stamnummer 10 en kwamen uit bij Gauthier Carton. Warempel een Kortrijkzaan, pas 24 jaar en al persoonlijke assistent van de sportief directeur Chris O’Loughlin.

In de Champions’ Play-Offs is tot op vandaag nog niet duidelijk wie er aan het langste eind zal trekken. Wat vriend en vijand wel moet beamen, is dat Union St-Gillis, de huidige leider, fris voetbal brengt en niet van plan is zich zomaar van de leidersplaats te laten verdringen.

Zondag trekt naaste belager en titelhouder Club Brugge naar Brussel. Mogelijks wordt dat de match van de waarheid. Ook de aimabele Kortrijkzaan Gauthier Carton zit dan wellicht op het puntje van zijn stoel.

Hoe ben je eigenlijk in dat voetbalwereldje terechtgekomen?

Carton: ““Ik volgde de opleiding sportmanagement. Daardoor volbracht ik stages bij de scouting-cel van Anderlecht. Ook bij KV Kortrijk heb ik stage gelopen. Bijkomend volgde ik bij de voetbalbond nog een bijkomende cursus “Talentscout”.

“Na je opleiding ga je, zoals iedereen dat doet, solliciteren bij mogelijke werkgevers. Ik mocht op gesprek gaan bij de Noord-Ierse sportief directeur van Union, Chris O’Loughlin.”

“Chris werkte voorheen bij KV Kortrijk, STVV, maar ook bij Charlton in Engeland, Melbourne Victory in Australië en Orlando Pirates in Zuid-Afrika. Hij heeft dus heel wat ervaring en een groot netwerk binnen het wereldje. Ik ben er sinds november 2019 aan de slag als zijn assistent en doordat hij mij bij alles betrekt, leer ik uiteraard enorm veel bij.”

“Hij laat mij onder zijn vleugels groeien en daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Daarnaast heb ik ook veel respect voor onze CEO Philippe Bormans en de voorzitter Alex Muzio. Die mensen geven bij zeer veel vertrouwen en dat wil ik niet beschamen.”

Doe jij dan transfers, zoals bijvoorbeeld dat fenomeen Undav?

Carton: “Natuurlijk heeft Denis zijn succes vooral aan zichzelf te danken, maar hij is wel een mooi voorbeeld van hoe we recruitment aanpakken binnen Union: dankzij onze eigenaar hebben we ons eigen scoutingsysteem op basis van data en statistieken, maar ook op persoonlijk vlak was er een match met onze waarden en normen, wat eigenlijk nog belangrijker is voor ons.”

“Denis had destijds als vrije speler voor grotere clubs kunnen kiezen, maar we konden hem overtuigen met ons project en persoonlijke aanpak.”

Veel spelers zullen gegeerd worden door andere clubs, weer veel werk aan de winkel?

Carton: “Denis tekende vorige winter al een contract bij Brighton. Maar het is duidelijk dat, nu alle spots op Union gericht zijn, er voor onze spelers veel interesse van ander clubs komt. Toch blijft het een beslissing van elke speler zelf. Willen ze volgend seizoen met Union mee Europa in? We zijn nu natuurlijk nog niet zeker in welke Europese competitie dat precies zal zijn.”

“Mij lijkt het voorbarig om te stellen dat er veel spelers zullen verkassen. Het succesverhaal van Undav is eigenlijk voor onze club ook wel een mooi prestigegegeven. Het toont duidelijk aan dat iedereen binnen de club goed werk levert. Ik denk daarbij aan de trainingsstaf, de teammanager, noem maar op. Union is een geheel van inzet en hard werk.”

“Neem nu die stage in Spanje die we hadden. Natuurlijk was iedereen daar die de directe link met het voetbal heeft, maar ook de mensen van de administratie werden mee betrokken en namen deel aan een gezamenlijke barbecue. Zo zie je dat Union een hechte vriendengroep geworden is.”

“Dat is de sterkte, en dat voelen de spelers ook. Daardoor gaan ze voor elkaar door het vuur. Maakt er eens iemand een foutje, dan wordt dat door een maat goedgemaakt.”

Is dat te doen elke dag van Kortrijk naar Brussel?

Carton: “Er is nog een West-Vlaming aan de slag bij Union. Onze assistent-coach Karel Geraerts mag dan wel een Limburger zijn, maar van toen hij nog bij Brugge speelde, woont hij al in Brugge. Ook hij gaat elke dag op en af. Ons trainingscomplex is in Lier, en veelal werken we daar, maar het stadion is inderdaad in Vorst bij Brussel. Soms hebben we daar ook wel meetings. We zijn daar flexibel in.”

Wordt Union kampioen?

Carton:” “In de sportwereld moet je altijd voor het hoogst mogelijke gaan, en dat is wat wij gaan proberen. Bij Union is het uiteraard genieten de afgelopen 2,5 seizoenen. Van zodra ik mijn auto geparkeerd heb op wedstrijddagen en te voet naar het stadion wandel, is dat pure nostalgie.”

“De Brusselsesteenweg staat twee uur voor en na de match vol met zingende mensen. Je hoort hen spreken in het Spaans, Portugees, Italiaans, Engels, noem maar op. Zalige sfeer, echt waar: top!”

(MV)