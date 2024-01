Kortemarkse voetbalderby belangrijk voor beide clubs

Op de eerste speeldag na de winterstop staat al onmiddellijk een belangrijke derby geprogrammeerd. Beide ploegen kenden de laatste weken een serieuze terugval en vooral voor de bezoekers wordt het na acht nederlagen op een rij hoog tijd om punten te sprokkelen.

“We treffen de buren uit Kortemark op een slecht moment”, opent Brent Dejonckheere (27), kapitein van NSVD Handzame. “Mijn ex-ploeg heeft dringend punten nodig en zal ongetwijfeld bijzonder gemotiveerd op het veld komen. Ook wij zijn de laatste weken niet echt goed bezig. Nogal wat spelers liggen in de lappenmand, waardoor we na onze goede start een beetje weggezakt zijn in de rangschikking. Het is voor beide ploegen belangrijk om niet te verliezen. Het wordt ongetwijfeld een spannende en interessante partij.”

Voor de spelers en supporters van beide clubs zijn de onderlinge confrontaties de wedstrijden van het jaar. Er zal zaterdagavond ongetwijfeld ook heel wat volk rond het veld staan, want er is voor iedereen een gratis consumptie en er werd serieus wat publiciteit gemaakt voor de derby. “In beide ploegen spelen verschillende jongens die elkaar goed kennen. Ik zal zaterdag ongetwijfeld wel enkele spelers en supporters van SVD Kortemark tegen het lijf lopen die ik ken, maar ik heb geen nauwe band meer met die club. Zelf doorliep ik alle jeugdreeksen bij Handzame, maar tijdens de fusiejaren speelde ik enkele jaren bij SVD Kortemark. Na enkele seizoenen bij KVC Ichtegem keerde ik vier jaar geleden terug naar mijn roots. Ik woon dicht bij het voetbalveld en heb het echt naar mijn zin in deze club. NSVD Handzame zal wellicht mijn laatste club zijn, want ik heb hier mijn voetbalplezier teruggevonden.”

Driepunter

Uiteraard wil de centrale middenvelder van de groen-witten niets liever dan een driepunter tegen de buren, maar het liefst wil hij zo snel mogelijk zekerheid over het behoud in derde provinciale. “Als ik moet kiezen tussen de derby winnen en het behoud, dan weet ik wat gekozen. Zo snel mogelijk een verlengd verblijf in derde provinciale veiligstellen, zou een schitterende zaak zijn.” (PDC)