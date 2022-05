Koen Syx verlaat SV Anzegem: “Ik wens de club alle verdere succes toe”

Veel verwondering vorig weekend toen bekend raakte dat sportief directeur Koen Syx niet langer aan de slag blijft bij de rood-gelen.

Syx, twee seizoenen terug nog trainer bij Blauwvoet Otegem, werd vorig seizoen aangezocht door toenmalig manager Vincent Tubaert om de functie van sportief directeur te bekleden. Samen met Fanny Schamp slaagde hij erin om, met de toen voorhanden zijnde middelen, een ploeg samen te stellen die het behoud in de derde nationale reeks realiseerde.

“Al liep dat niet helemaal als vanzelf”, verduidelijkt Syx. “We redden het om het eerste jaar na de promotie uit de eerste provinciale reeks, het behoud te verzekeren. Daar ben ik best wel fier op.”

“Maar er zijn nu zaken aan het gebeuren waar ik mij echt niet kan in vinden”, weet Syx nog. “En dan kan je twee zaken doen: meedraaien in het circus of voet bij stuk houden en je ontslag indienen. Ik koos voor het laatste. Maar begrijp mij niet verkeerd. Ik stel nu al vast dat er heel wat kwaliteit aan spelers is bijgekomen, het moet voor SV Anzegem mogelijk worden om zelfs nog een stapje hoger te ambiëren. Ik hoop het echt voor alle mensen die het goed menen met de club aan de drie kaven.”

“Wat er dan juist aan de grondslag ligt van mijn opstappen?”, herhaalt Syx de vraag. “Daar ga ik nu liever niet op in, maar het zal met tijd wel duidelijk worden.” (MVA)