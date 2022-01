KM Torhout start met B-elftal in vierde provinciale

Het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste ploeg zijn uit de nationale reeksen (en eerste provinciale) die met een B-ploeg aan de aftrap van de volgende competitie komt

Ook KM Torhout zal dit doen, na een compromis tussen het hoofd- en jeugdbestuur van de Houtlandse club. KM wil op die manier hun werking een extra dimensie bieden.

Jeugdwerking

Al jarenlang wordt KM geprezen voor zijn prima jeugdwerking, maar het is niet iedereen gegeven om de stap van de beloften naar de A-ploeg te zetten en waardoor sommige spelers na de IPU19 of beloften geen toekomst meer hebben bij KM. Daarom wil de Torhoutse club zijn structuur aanpassen aan die omstandigheden.

Vanaf de U16 zal een doorgedreven kwaliteitsopleiding gegeven worden waardoor iedereen de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Elk jaar wordt er geëvalueerd en zij die tot de U19 geraken kunnen eventueel doorgroeien naar de A-kern maar ook -indien ze bij die U19 op een eindpunt geraken- kiezen voor de B-ploeg die dus in vierde provinciale zal starten.

Ook spelers van de gewestelijke jeugd die te oud worden voor de jeugdreeksen kunnen in aanmerking komen voor de B-ploeg, net als spelers die nu elders spelen in lagere reeksen en hun opleiding bij KM kenden. . Het is niet de bedoeling dat die B-ploeg persé in vierde provinciale blijft spelen. Indien men meteen competitief genoeg is om voor promotie te spelen dan gaat men dat zeker niet laten liggen.

De A-ploeg, momenteel derde in derde amateurs A, zal zijn thuiswedstrijden blijven spelen op zaterdagavond, de B-ploeg op zondagnamiddag, beiden op de Velodroom.

(DC)