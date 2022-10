KM Torhout ontslaat Stijn Meert na een 0 op 6

Dik twee weken geleden had iedereen het ontslag van Stijn Meert als trainer van KM Torhout verwacht nadat hij voor een politierechtbank was veroordeeld tot een geldboete en een serieus rijverbod. Meert was namelijk betrap op cocaïnegebruik achter het stuur.

T2 Geert Versavel nam toen over voor twee matchen en haalde daarin 3 op 6, Meert werd even op non-actief gezet. Na een beheerraad en in overleg met sportief manager Didier Degomme veegde voorzitter Dick D’Hoore, namens het bestuur, de spons over het incident. Meert nam weer over in aanleg naar de uitwedstrijd in Erpe Mere, de laatste in de stand. Hij wijzigde de ploeg, die overtuigend met 4-1 had gewonnen van Sparta Pegem (de toenmalige nummer drie), op twee plaatsen en verschoof ook spelers op twee posities. Iedereen was verrast dat hij niet voor hetzelfde “winning team” had gekozen en dat werd er niet beter op toen KM met 2-1 de boot inging.

Er zat dus enige druk op de thuismatch tegen Dikkelvenne, maar die ging alweer verloren met 0-2. De prestatie was ontluisterend zwak, bovendien viel ook nog eens Ruben Pyck voor wellicht langere tijd uit.

Zondagmorgen zat het dagelijks bestuur samen met sportief manager Degomme en werd besloten om afscheid te nemen van Meert. Degomme zelf bracht Meert hiervan op de hoogte. Hij toonde zich vooral ontgoocheld, want naar eigen zeggen had hij nog de indruk het tij te kunnen keren.

Voorlopig neemt Geert Versavel weer over en fungeert Pedro Versavel als keepertrainer en assistent. Of die constructie blijft, zal de komende weken moeten blijken. Wellicht komt er nog een nieuwe man bij de staf, maar of dat een nieuwe hoofdtrainer of een nieuwe assistent zal zijn zullen de resultaten wellicht beslissen. Komend weekend trekt KM naar Olsa Brakel. (DaCh)