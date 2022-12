KM Torhout geeft T1 Geert Versavel contract van onbepaalde duur

Het was aangekondigd en is nu ook bevestigd. Tijdens de winterstop zou men bij zich bij KM Torhout definitief beraden over het trainerschap en zo is ook gebeurd. Geert Versavel, aan het seizoen begonnen als T2, wordt bevestigd als T1 en krijgt een contract van onbepaalde duur.

Eerder sprong hij al twee matchen in voor Stijn Meert en haalde daar toen 6 op 6. Nadat Meert toch ontslagen werd, bleef de ploeg onder leiding van Geert Versavel zes wedstrijden op rij ongeslagen. Bovendien lijkt hij zeer goed te liggen in de spelersgroep.

Versavel was al enige tijd in dienst bij KM Torhout en schoof door naar de A-kern. Sedert enige tijd wordt hij daarin bijgestaan door Pedro Versavel (keeperstrainer, geen familie) en Karel Tanghe. KM heeft er vertrouwen in dat Geert Versavel de doelstellingen op korte termijn (het behoud) en lange termijn (vaste waarde worden in de reeks) kan realiseren. (DaCh)