KM Torhout furieus over plotse vertrek Tibo Andries naar KSC Blankenberge

Tibo Andries, de spits van KM Torhout, verlaat met directe ingang de voetbalclub uit tweede amateurklasse en trekt naar KSC Blankenberge, die in derde amateurklasse uitkomt. KM reageert furieus: “Andries laat ons in de steek.”

De speler bevestigt zijn onmiddellijke vertrek, maar wil voor de rest niet op de kwestie reageren. Dat doen ze bij KM Torhout wel. “Dit is een heel spijtige zaak voor het voetbal in het algemeen”, zegt Didier Degomme, CEO van de voetbalvereniging. “Blijkbaar trekt Blankenberge zich niets aan van een goede verstandhouding tussen de clubs. Dit is een hiaat in het interne reglement van de voetbalbond en kan zelfs leiden tot competitievervalsing. Met KM distantiëren we ons volledig van zulke praktijken. We focussen op sportiviteit en hebben respect voor gezonde concurrentie.”

In strijd met de deontologie van de sport

“We hebben met grote verbazing vernomen dat Tibo Andries zijn contract met KM eenzijdig verbreekt”, vervolgt Didier Degomme. “Noch hij, noch iemand van zijn nieuwe club heeft ook maar het minste overleg met ons gepleegd. Dat is laakbaar en volledig in strijd met de deontologie van de sport. We hebben de afspraken met Tibo Andries altijd perfect nageleefd en nemen afstand van elke vorm van wanpraktijken. KM zal zich nu informeren welke juridische stappen de club in deze zaak kan ondernemen.”

Vroeger al een paar keer willen stoppen

Andries had vroeger al een paar keer aangegeven om volledig met voetballen te willen stoppen, omdat de combinatie met zijn beroepsactiviteiten te zwaar was. Hij kon er echter telkens van overtuigd worden om de voetbalschoenen toch te blijven aantrekken. Bij het begin van het lopende seizoen slaagde sportief manager Allan Deschodt van KM erin de spits bij de club te houden. Nu loopt het even anders.