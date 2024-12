KIJK – Charles De Ketelaere scoort in zege van Atalanta tegen ex-club AC Milan en komt voorlopig op kop

Charles De Ketelaere heeft vrijdag een mooie avond beleefd met Atalanta op de vijftiende speeldag in de Serie A. De 23-jarige aanvaller scoorde het openingsdoelpunt in de 2-1-zege tegen zijn ex-club AC Milan en neemt met Atalanta voorlopig de leidersplaats over van Napoli.

De Ketelaere heeft momenteel een uitstekende vorm te pakken en liet dat tegen Milan nog maar eens zien. Al vroeg in de wedstrijd (12.) zette hij Atalanta op voorsprong met een rake kopbal. Erg lang stond de 1-0 niet op het bord, want tien minuten later kwamen de bezoekers weer langszij dankzij Alvaro Morata (22.). Een puntendeling leek in de maak, maar de topper kreeg in het slot toch nog een winnaar dankzij Atalanta-aanvaller Ademola Lookman (87.). De Nigeriaan volgde slim bij een hoekschop en kon van dichtbij de winnende treffer tegen de touwen koppen.

Atalanta neemt in de stand voorlopig de leidersplaats over van het Napoli van Romelu Lukaku, dat zondag nog aan de bak moet. Atalanta heeft 34 punten, Napoli heeft er voorlopig 32. AC Milan volgt op de zevende plek met 22 stuks en lijkt nu al uitgeteld te zijn in de titelrace.

Everybody is focused on Lookman’s winner but you have to appreciate Charles de Ketelaere too. Not only today, but he has been influential for Atalanta for pretty much the entire season so far.

