KFC Varsenare wacht speciale match tegen KM Torhout B

De jongens van T1 Wesley Bonamie zijn opnieuw aan een spetterend kampioenschap bezig. Ze prijken op twee, met één punt minder dan aartsrivaal KM Torhout B. Beide titelpretendenten nemen het op zaterdag 28 oktober tegen elkaar op.

Nochtans kroop KFC Varsenare B door het oog van de naald na de 0-1 overwinning tegen een moedig KFC Lissewege B. Reactie van algemeen coördinator Danny De Coninck: “Het was een zwakke wedstrijd op een zo goed als onbespeelbaar veld. Tegen Torhout zal het veel beter moeten.”

Bij KFC Varsenare B hebben Thierry Zwaenepoel, Brent Ooghe, Guillaume Brakman, Alex Vuylsteke, Timon Bogaert en Elias Fiers een verleden bij KM Torhout. We pikken er Elias Fiers uit, de kapitein van het talentrijke geheel. “Ik ben geboren in 2004 en startte op vijfjarige leeftijd mijn voetballeven in Varsenare. Scouts van KM Torhout volgden mij en loodsten me naar hun lichting U16. Drie jaar later mocht ik sporadisch proeven van de duels bij de beloften. Bij aanvang van vorig kampioenschap keerde ik terug. Het voetbal gaat beter samen met mijn studies hoger onderwijs in Gent. Promotie? We liggen er niet van wakker maar we willen toch elke match winnen. Vorig seizoen sneuvelden we in de nacompetitie via strafschoppen.”

“Voor sommigen wordt de match tegen KM Torhout B heel speciaal. We zien vrienden terug waarmee we destijds bij de beloften voetbalden. Ook vorig seizoen werd ik overvallen door een speciaal gevoel bij onze onderlinge duels, vooral dan in die typische accommodaties in Torhout. En wat mijn voetbaltoekomst betreft, wacht ik mijn studies rechten af. Bijna heel onze ploeg studeert in Gent, het is niet altijd simpel om de oefensessies bij te wonen, al kunnen we carpoolen. Tijdens de blokperiode kort na nieuwjaar zullen we onze uiterste best doen om de wedstrijden te betwisten. Varsenare heeft immers al zoveel voor ons betekend.” (JPV)