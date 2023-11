KFC Varsenare mikt op stek in top vijf

Door de algemene afgelasting kon het duel tegen nummer drie Rumbeke niet doorgaan. Nu staan de jongens van coach Stefaan Ameel voor de kraker op bezoek bij een nieuwe topper: SV Wevelgem City.

Nog maar twee keer dit seizoen verloor KFC Varsenare. De recente 3-0 opdoffer in Bredene liet geen sporen na. Olivier Delcampe evalueert: “Daar speelden we onze zwakste partij van het seizoen. De coach heeft ons de daaropvolgende oefensessie even de levieten gelezen op zijn typische rustige manier. We moeten ons immers herpakken want het programma voor de winterstop oogt niet min. Rumbeke zal ergens wel tussenin geprogrammeerd worden. De superreeks begint zaterdag aanstaande in Wevelgem. De week daarna komt nummer twee Lauwe op bezoek. Dan trekken we naar Moen, een heel moeilijk te bekampen opponent, die in degradatiegevaar verkeert. Ten slotte, op de laatste speeldag van het kalenderjaar, staat hij ons thuis de derby tegen Excelsior Zedelgem gepland. Gelukkig beschikken we over een uitstekend en complementair trainersduo. Stefaan Ameel is een tactisch brein en zijn assistent en onze ex-ploegmaat Steven Lampo fungeert als de aanjager. Hij duldt geen verslapping.”

Danny De Coninck

“Het verschil tussen nummers twee en zeven bedraagt één schamel puntje. Door de onderlinge topduels die eraan komen kan de rangschikking dooreen geschud worden. Al ettelijke keren promoveerde ik met Varsenare naar eerste provinciale. Telkens degradeerden we meteen opnieuw. Nu zijn we bezig aan ons tweede opeenvolgende kampioenschap in de hoogste reeks. We hoeven niet meer naar onder te blikken, dus kunnen we onze ambities bijsturen. Ons piepjonge geheel startte supersterk, nu hopen we Nieuwjaar te mogen vieren met een stek binnen de top vijf. Ik ben bezig aan mijn kampioenschap nummer 22. Bij Club Brugge startte mijn voetballoopbaan maar al vlug ging het richting Varsenare. Ik ben 31 jaar en ken hier iedereen. De grote baas Danny De Coninck fungeerde ooit als mijn oefenmeester. Laat me hier maar, bij mijn sublieme vrienden, mijn voetbalpensioen halen.” (JPV)