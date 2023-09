KFC Sint-Joris Sportief in Beernem doet mee aan World Cleanup Day: “Voetbalopleiding betekent ook zwerfvuil opruimen”

Kristof De Coessemaeker is jeugdcoördinator onderbouw bij KFC Sint-Joris Sportief en vertoeft meerdere dagen per week op Overleie te Beernem. Hij evalueert zijn trainers, geeft oefenstof en organiseert zelfs teamoefeningen die ver buiten de voetbalopleiding liggen. Hij wil koste wat kost eigen jongeren laten doorstromen naar het eerste elftal. “Een werk van lange adem, maar als het lukt, ben ik wel bijzonder trots.”

“We moeten die kleine mannen op een speelse wijze leren voetballen, laten doorstromen en uiteindelijk zien debuteren bij onze eerste ploeg”, steekt Kristof De Coessemaeker van wal, nadat hij net van een verplaatsing naar Donk in Oost-Vlaanderen terug is.

“Daarvoor moet je als opleider veel geduld hebben en tonen dat je bekommerd bent om je leerlingen. In feite is het een tienjarenplan. We beschikken momenteel over ploegen bij de lichting U7, twee teams bij de U8, U9, U10, U12, U13 en U17. De voetbalbegrippen bijbrengen is een werk van lange adem, maar als je een speler die je zelf hebt opgeleid uiteindelijk ziet debuteren bij de eerste ploeg, dan ben je wel bijzonder trots. Helaas wordt het vinden van gemotiveerde jeugdtrainers jaar na jaar moeilijker.”

World Cleanup Day

“Als regionale voetbalclub, geprangd tussen Beernem en Knesselare, staan wij bekend om ons familiale karakter. Iedereen heten we welkom, ongeacht rang of stand. Spelertjes met of zonder ervaring proberen we meerwaarde te geven onder het motto ieder heeft zijn kwaliteiten. We geven les tussen de krijtlijnen, maar hebben ook oog voor de omgeving”, gaat Kristof verder. “Zo hebben onze jongens van de onderbouw op zaterdag 16 september geholpen met World Cleanup Day, door in de ruime omgeving van het veld zwerfvuil op te ruimen. Zo creëer je teamspirit en leer je de groep samenwerken.”

“Ik geniet telkens als ik Overleie binnenstap, en ik hoop van de groep hetzelfde”, glimlacht Kristof. “Ze worden alleszins met de beste zorgen omringd door fantastische medewerkers. En ja, veel kinderen van mijn onderbouw gaan ook kijken naar de eerste ploeg. Het versterkt hun band en de voetbaldroom.” (JPV)