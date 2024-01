KFC Poperinge tevreden met keuze voor eigen jeugd: “Dit is zeker geen keuze omwille van financiële problemen”

Het bestuur van KFC Poperinge opteerde ervoor om na vorig seizoen resoluut de kaart van de eigen jeugd te trekken. Er werden in het tussenseizoen weinig nieuwe spelers aangetrokken, waardoor talentvolle jongeren de kans krijgen om zich op het hoogste niveau te bewijzen. Ook de keuze voor Glen Saeremans als coach van het A-team bewijst dat de club een nieuwe koers wil varen.

“Door een groot aantal geblesseerden staan we in de rangschikking niet echt op een plaats die overeenstemt met mijn verwachtingen”, opent voorzitter Kristof Lobeau (51). “We zijn als vaste tweedeprovincialer meer gewoon, maar ik heb nog geen moment spijt van de keuze die we maakten om een andere weg in te slaan en spelers uit onze eigen jeugdopleiding alle kansen te bieden. Sommige kwatongen beweren dat deze keuze omwille van financiële problemen noodzakelijk is. Niets is minder waar.”

Belangrijke maanden

Met vijftien punten uit evenveel wedstrijden staan de rood-gelen amper boven de ploegen die in degradatienood verkeren. “Januari en februari zijn traditioneel de maanden van de waarheid en dat is dit jaar niet anders. Komend weekend spelen we een belangrijke partij in eigen huis tegen rode lantaarn SV Ingelmunster. We onderschatten geen enkele ploeg, maar met de terugkeer van enkele geblesseerden zal het team ongetwijfeld sterker voor de dag komen dan de voorbije maanden. We spelen de komende weken ook vaak in eigen huis en dat is een voordeel. We hebben dit seizoen nog maar zelden met ruime cijfers verloren, maar we scoren moeilijk en de aanvoer is ook niet altijd optimaal. Als je dan vroeg in de wedstrijd een doelpunt tegen krijgt, ben je snel op achtervolgen aangewezen”, aldus de voorzitter van KFC Poperinge.

Linkerkolom

Kristof Lobeau beseft als geen ander dat het een overgangsjaar wordt voor de club. “Ik zal over enkele maanden een tevreden man zijn als we de linkerkolom halen, maar ik ben vooral heel blij dat jongens als Rinus Baes en Siben Coudeville bewijzen dat we de juiste keuze maken door voluit voor de integratie van eigen jeugdspelers te kiezen.” (PDC)

Zondag 7 januari om 15 uur: KFC Poperinge A – SV Ingelmunster A.