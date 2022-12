KFC Meulebeke verlengt contract trainer Bjorn Cool

De eerste provincialer KFC Meulebeke en trainer Bjorn Cool hebben het contract verlengd tot en met het seizoen 2023-2024.

Cool nam half oktober de sportieve teugels over. Hij kreeg de ploeg terug succesvol op de rails na een povere competitiestart. Tegen topploegen zoals Wevelgem en Blankenberge werd gelijk gespeeld en drie overwinningen werden behaald. Zo staan de roodbroeken nu op een elfde plaats met 15 punten. “We hebben zo de eerste stap in de goede richting gezet. Die opsteker hadden de spelers nodig na een moeilijke periode. Nu die stap gezet is, kunnen we rustig voortwerken om de volgende stappen te nemen. Het behoud in eerste provinciale is en blijft het hoofdobjectief”, aldus de Bruggeling Bjorn Cool.