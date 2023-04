KFC Lendelede kampioen in derde provinciale

Op zondag 23 april kon KFC Lendelede kampioen worden op eigen veld als het van Oostrozebeke zou winnen dat de punten broodnodig had om in derde provinciale te kunnen blijven. Lendelede deed wat het moest doen en hield de drie punten thuis en kan zich dus ook kampioen noemen.

Bij aanvang van het seizoen was de doelstelling hetzelfde zoals de jaren voorheen: eindronde halen. Maar in de laatste weken wist Lendelede een ongelooflijk knappe reeks neer te zetten en schoof het steeds dichter bij de leidersplaats. De ploeg onder leiding van Nicolas Somers wist de voetjes op de grond te houden en de inzet hoog.

Moeizame wedstrijd

Toch verliep de wedstrijd tegen Oostrozebeke moeizaam en kon Lendelede niet hetzelfde niveau halen als de voorbije wedstrijden. Op het uur kwam het 0-1 achter, maar wist de wedstrijd toch nog om te buigen in een 2-1-overwinning. Zo kan Lendelede na tien jaar nog eens in tweede provinciale aantreden.

“Het besef zal wellicht pas in de loop van de week komen”, vertelt trainer Nicolas Somers. “Ik had dit nooit durven dromen, maar het is zeker en vast terecht. Als je naar de statistieken kijkt, zijn we de verdiende kampioen. Ik beschikte over een fantastische groep spelers die er telkens vol voor bleef gaan en de kalmte wist te bewaren. Iedereen heeft ook bijgetekend voor volgend jaar. We kunnen dus op dezelfde basis rekenen volgend jaar in tweede provinciale.

(RV)