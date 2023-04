KFC Lendelede (3C) kan zondag alleen op kop komen: “Eindronde is loterij en liefst te vermijden”

Op Pasen speelt KFC Lendelede de inhaalmatch tegen Stasegem. Geen makkelijke verplaatsing, weet Pieter Hugelier. Maar het seizoen is voor Lendelede sowieso al geslaagd. Toch hopen ze uiteraard op meer, nu ze helemaal bovenaan staan.

“De match van vorige week tegen de buren uit Kortrijk kende een moeilijk begin. Zij bepaalden het tempo, maar rond minuut 25 kon ik de eerste goal scoren. Toen hebben we beetje bij beetje de match in handen genomen en net na de rust scoorden we opnieuw, waardoor de match eigenlijk beslist was”, opent de 29-jarige spits Pieter Hugelier uit Beveren-Leie. “We merken dat de mentaliteit en drive in onze ploeg zeer goed zit. Dat moeten we vooral nog meenemen naar de volgende wedstrijden.”

“Volgende week hebben we allereerst de inhaalmatch in Stasegem. Zij konden afgelopen weekend winnen in Otegem. Dat wordt dus geen makkelijke klus. Het zal van details afhangen wie de match zal winnen”, vertelt hij.

Moeilijk programma

“Het zal zeker niet makkelijk zijn om bovenaan te blijven staan in het klassement. We hebben nog een moeilijk programma voor de boeg. Het is iedere week knokken, maar als je op vier matchen van het einde bent verwijderd, wil je er alles aan doen om die leidersplaats te behouden. Hopelijk lukt dit ook”, klinkt Hugelier ambitieus.

“Over onze kansen in de eindronde hoop ik eerst en vooral geen eindronde te moeten spelen, want dat is altijd een loterij. Wij zijn mentaal in ieder geval in het voordeel ten opzichte van Aalbeke, omdat we geen druk hebben. Er werd eindronde vooropgesteld bij ons, dus daar kunnen we al gerust in zijn. Dat we daar nu plots bovenaan staan is mooi meegenomen”, besluit Pieter Hugelier.

Vermoere is geschorst zaterdag tegen Stasegem. (RV)

Zondag 9 april om 15 uur: VCOG Stasegem – KFC Lendelede.