KFC Heist geeft voorrang aan jonge gasten

Voorzitter Philip Van Eeghem en T1 Dimitri Delporte van KFC Heist zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Op maandag 17 juli starten de trainingen. Twee dagen later, op woensdag 19 juli om 17.30 uur, ontvangt KFC Heist Club Brugge. Voor de Beker van West-Vlaanderen zijn thuisduels geprogrammeerd tegen Diksmuide en Vlamertinge en verre verplaatsingen naar Komen en Poperinge.

Voorzitter Philip Van Eeghem: “Twee jaar geleden nam ik de fakkel over van onze huidige burgemeester Piet De Groote. Meteen voerde ik een drastische verjonging door gepaard gaande met besparingen. Wij zijn financieel kerngezond en kenden geen sportieve terugval, ook al lieten we in mijn beginperiode tien spelers vertrekken. In mijn eerste seizoen als preses plaatsten we ons zowaar, met een piepjonge bende, voor de nacompetitie en sneuvelden tegen Jabbeke. Op-en-top gemotiveerd vatten we de volgende jaargang aan. Door een resem geblesseerden, de langdurige afwezigheid van vijf basisspelers en een afgescheurde kruisband van onze topspits Midas Catteeuw, kwamen we wat in het sukkelstraatje. Eens iedereen hersteld, liet topcoach Dimitri Delporte opnieuw attractief voetbal zien. Voor mij is onze T1 zijn gewicht in goud waard. Met betrekking tot de nieuwkomers gaan we door op ons elan. Jonge gasten krijgen voorrang”, klinkt het.

“Met Salvatore Ciulla komt er een talentrijke keeper bij die de concurrentie mag aangaan met Miguel De Block. Julien Csepregi was vaak vaste waarde in Blankenberge maar opteert voor een nieuw avontuur bij ons. Thiebo Gies bleef een jaar inactief en liet zich overhalen om opnieuw de schoenen aan te binden. Quinten Decock kreeg bij Knokke een leerschool op hoog niveau en zal zeker zijn waarde bewijzen in tweede provinciale. En dan is er nog Dean Van Droogenbroeck die overkomt van Denderhoutem. Hij heeft kameraden bij ons tegen en liet zich overhalen omdat hij prachtige verhalen hoorde”, klinkt het.

