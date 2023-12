Kevin Deslypere debuteert als T1 bij ‘zijn’ KSV Oostkamp

We draaien de klok pakweg 13 jaar terug. Kevin Deslypere speelde bij de beloften van KSV Oostkamp de pannen van het dak en mocht debuteren in het eerste elftal. Hij stelde nooit teleur maar diep in zijn binnenste woekerde toen al de trainersmicrobe. Hij was trouwens al oefenmeester bij de onderbouw op de Valkaart.

Zijn volgende ploegen tussen de krijtlijnen waren Jong Male en Daring Brugge maar Kevin hakte bruusk de knoop door. Hij zou alles op zijn carrière als coach zetten.

“We beginnen aan een hopelijk heerlijke periode op 2 januari”

Na vier jaar als beloftentrainer en vervolgens als T2 onder Kurt Delaere te hebben gefunctioneerd koos de jonge voetbalvirtuoos voor de U21 van SK Deinze. Hij had zijn Uefa A-diploma al op zak. Samen met Rik De Mil studeerde hij af. Bij zijn vertrek stelde hij ooit te zullen terugkeren. Kevin is vroeger dan verwacht weer thuis, en hoe!

Niet verrast

“Voorzitter Paul Devliegere belde me op en stelde voor om de naar Harelbeke vertrekkende Kurt Delaere op te volgen. Verrast was ik niet, al heb ik nooit gesolliciteerd. Anderzijds was ik wel blij om die schitterende mens weer te horen. Binnen de kortste tijd kwamen we tot een akkoord. SK Deinze gaf me meteen groen licht: een geste die ik weet te appreciëren”, vertelt Kevin.

“Ben ik als 30-jarige een van de jongste coaches uit de nationale reeksen? Hoe dan ook beschik ik over de nodige ervaring, ik was amper 16 toen ik als oefenmeester aan de slag ging, aanvankelijk gecombineerd met het zelf actief voetballen in provinciale”, gaat Kevin voort.

Leuk weerzien

“Nadat ik mijn contract had ondertekend kwam ik in contact met mijn staf. Nighel Smith blijft T2: een unieke voetbalprofessor boordevol ervaring. Keeperstrainer Thierry Kestremond ken ik natuurlijk. We werkten ettelijke jaren samen. De spelers toonden zich enthousiast. De meesten onder hen werkten met mij en weten dat ik niets zal wijzigen aan de manier van spelen. Het wordt ook een leuk weerzien met algemeen coördinator Hans Mulier, in een ver verleden mijn trainer. Als ik opper alles op alles te zullen zetten om het vertrouwen niet te beschamen, dan trap ik een open deur in. Iedereen weet dat ik zeven dagen op zeven met het spelletje bezig ben. We beginnen aan een hopelijk heerlijke periode op 2 januari: dan blaas ik voor het eerst verzamelen.” (JPV)