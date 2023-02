Kevin De Haspe (SV Anzegem 3e nat.): “Waarom het niet draait weten we niet, het loopt even stroef”

SV Anzegem lost wat de rol om een top vijf plaats in de klassering te ambiëren.

“Laten we wel wezen”, steekt Kevin De Haspe van wal. “Voordat het seizoen begon, zou heel de club getekend hebben om op dit ogenblik op die positie te staan. Het was de bedoeling om een rustig seizoen te draaien en dan eventueel volgend seizoen uit te kijken naar nog wat versterking om te kunnen meestrijden voor de prijzen. Ik ben er mij wel van bewust dat ons spel op dit moment beter kan. Heel de ploeg weet dat eigenlijk. Er blijft veel goede wil aanwezig, maar het loopt even stroef op dit moment.”

“Waar het aan ligt, is niet meteen duidelijk. Onze jongste drie wedstrijden speelden we wel tegen de topploegen. Maar ook vorige week, tegen Aalter, liep het voor geen meter. We konden niet scoren en slikten te makkelijk tegendoelpunten. Nu, datzelfde Aalter haalde ook wel zes overwinningen op rij en is dus een ploeg in vorm. Om het beter te doen, moeten we met ons allen eens in de spiegel kijken en analyseren waar het schoentje wringt”, besluit de Anzegemse spits, die onlangs zijn overeenkomst met twee jaar verlengde. (MVA)

Zondag 26 februari om 15 uur: FCHO Kalken – SV Anzegem A.