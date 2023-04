Kenzo Dejonghe(SC Oostrozebeke – 3C): “Degradatie loert omde hoek”

Als we T1 Kenzo Dejonghe mogen geloven, wordt het nog heel spannend voor Scor in derde provinciale C. “De degradatie loert om de hoek en met nog vier matchen te gaan wordt het uiterst spannend.”

“We moesten de wedstrijd tegen Heule winnen om ietwat zekerheid te krijgen, maar door pech liep dit verkeerd af. Met nog Ingelmunster en Lendelede op het programma wordt punten sprokkelen geen sinecure. Toch blijf ik erin geloven”, opent trainer Kenzo Dejonghe.

“Of de moeilijke situatie waarin Scor zich nu bevindt alleen maar te wijten is aan die ene verliespartij tegen Heule? Helemaal niet. De oorzaak is elders te zoeken. Het seizoenbegin was zonder meer dramatisch. We speelden nooit op volle sterkte om allerhande redenen. Veel afwezigheden door blessures, studies, reizen, huwelijken, de gemakzucht van de ploeg en ga zo maar door. Gelukkig hebben we na mijn overname een sterke remonte geplaatst.”

Op zaterdag 1 april staat een gevaarlijke verplaatsing naar Helkijn op het programma. “Ik zie dit als een moeilijke verplaatsing. Helkijn staat weliswaar voorlaatste in de stand, maar ze zullen er alles aan doen om daar verandering in te brengen. Wanneer Helkijn erin slaagt om te winnen dan komen we gelijk. Winnen wij, dan zetten we Helkijn op zes punten. Voor deze wedstrijd moet ik Jens Vandeputte en Mats Verlinde missen. Gelukkig is Loïc Moil er weer bij. Voor de rest zijn we ongeveer voltallig.”

“De wedstrijd thuis tegen Moorsele moet nog eens drie punten opleveren, want tegen Lendelede en Ingelmunster valt wellicht weinig te rapen. Naar mijn menig zijn er drie vaste zakkers. Mocht Rumbeke zich toch nog redden, dan zijn er slechts twee zakkers.” Ook volgend seizoen blijft Kenzo Dejonghe met zijn T2 op post. Er is voorlopig één nieuwkomer: Quiten Rigolle (Beveren-Leie). (CLY)

Zaterdag 1 april om 18.30 uur: Jong Helkijn – SC Oostrozebeke.