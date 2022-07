Kenneth Vanhoecke (KWS Adinkerke): “Met mijn ervaring wil ik jonge spelers helpen”

Ook bij WS Adinkerke is de vakantie voor de fanionspelers achter de rug. Zondag verzamelde coach Alex Schoonvaere zijn jongens voor een eerste training, gevolgd door een gezellig onderonsje.

“Het was de bedoeling om een eerste rustige training af te werken en hernieuwd kennis te maken met elkaar”, opent de Gistelnaar, die ondertussen al enkele maanden actief is bij de paars-witten. “Deze club wil een nieuwe weg inslaan, een doorstart maken. Daar wil ik heel graag aan meewerken. Het is de bedoeling dat iedereen weer plezier beleeft aan zijn hobby en dat er resultaten geboekt worden.”

Nieuw gezicht

Veel nieuwe gezichten, die onmiddellijk in aanmerking komen voor een basisplaats, liepen er zondag niet rond op de eerste training. Kenneth Vanhoecke (34), die de overstap maakte van Racing De Panne, is niettemin een uitzondering. “Ik heb pas laat beslist om naar Adinkerke te komen”, opent de polyvalente flankspeler. “Ik woon dicht bij het veld en dat is handig. Ik ben sinds kort papa geworden en dan is het goed om iets vaker thuis te zijn.”

Kenneth Vanhoecke is een ervaren voetballer, die zelfs enige tijd in de nationale reeksen voetbalde. “Ik zal er alles aan doen om op het veld het verlengde te zijn van de coach. Met mijn ervaring kan ik mijn medespelers hopelijk regelmatig helpen en begeleiden. Het is goed dat er geen druk gelegd wordt op de jonge spelers. Niettegenstaande enkele belangrijke jongens de club verlieten, denk ik toch dat we een ploeg hebben die de linkerkolom mag ambiëren.” (PDC)