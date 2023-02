Kenneth Cardon (KSV Diksmuide 1) sluit na dit seizoen voetbalcarrière af : “Voetbal kwam bij mij altijd op de eerste plaats”

Op 31-jarige leeftijd, na een rijkgevulde carrière van 25 jaar, neemt Kenneth Cardon na dit seizoen afscheid van het voetbal. “Ik wil er wel eerst nog alles aan doen om een derde keer met KSVD te promoveren”, aldus de altijd ambitieuze spits.

“Het is een beslissing waar ik heel lang over heb nagedacht, maar uiteindelijk kies ik ervoor om de signalen van mijn lichaam te respecteren”, legt Kenneth Cardon uit. “Ik wil nog alles met mijn zoon kunnen doen en dat zonder hinder. Bovendien had ik in het Diksmuidse project een aantal persoonlijke doelstellingen vooropgesteld en die heb ik intussen ruim behaald. Dat zorgt voor een verminderde intrinsieke motivatie.”

“Hoewel de vraag er was om toch verder te doen, is de keuze definitief”, klinkt het bij de 31-jarige Diksmuideling, die er een 25-jarige carrière heeft opzitten. “Ik begon als jeugdspelertje bij Diksmuide, om vervolgens acht jaar lang de jeugdrangen van Club Brugge te doorlopen tot bij de beloften. Daarna volgden KVV Coxyde, KVV Oostduinkerke, KM Torhout om zeven jaar geleden terug te keren naar de ploeg waar het voor mij allemaal begon. Het is een hoofdstuk dat ik zal koesteren. 25 jaar toewijding aan een sport veeg je niet zomaar weg, maar voetbal heeft ook veel ‘vuile’ kanten en dat ga ik zeker niet missen.”

Veel voldoening

Toch blikt de spits met veel voldoening op z’n carrière terug. “Ik herinner me nog dat we bij de U19 van Club Brugge op gespreksronde moesten om het te hebben over mijn doelstellingen. Terwijl heel veel jongens ‘de eerste ploeg van Club Brugge’, ‘The Premier League’ of ‘Real Madrid’ als ultieme doel zagen, hield ik het bij ‘aan het einde van m’n voetbalcarrière geen spijt hebben dat ik er niet het maximum heb uitgehaald’. Als ik nu die woorden weer bovenhaal, kan ik met veel voldoening terugblikken. Voetbal kwam altijd op de eerste plaats, soms ten koste van vrienden of vriendinnen, maar daar heb ik geen spijt van.”

Zijn 25-jarige carrière staat bol van de hoogtepunten. “Mijn favoriete momenten waren de bekermomenten met de U11 van KSV Diksmuide. We speelden bijna voor meer volk dan bij de eerste ploeg. Het leefde zo hard”, glimlacht Kenneth.

“Ook alle momenten op Club Brugge waren hoogtepunten, met de buitenlandse stages en dan vooral die in Qatar. Maar uiteindelijk zijn de barragewedstrijden na de puntenaftrek met Koksijde en de wederopstanding van KSV Diksmuide voor mij de mooiste en meest speciale momenten.”

“Mindere momenten waren het vertrek op Club, wat toen toch een beetje voelde als het doorprikken van een ballon. Ook de eindrondenederlagen met KSVD waren hard en natuurlijk ook de vele hamstringblessures, die me hebben geremd in mijn ontwikkeling. Gelukkig kreeg ik altijd veel steun, in het bijzonder van mijn ouders, die me telkens naar Brugge brachten. Ook enkele trainers ben ik heel dankbaar, maar die zal ik persoonlijk nog bedanken.”

Eindronde

Kenneth wil z’n laatste maanden als voetballer nog in schoonheid afsluiten. “Ik had eerlijk gezegd gehoopt te kunnen stoppen met een titel, maar daarvoor laten we iets te veel overbodige punten liggen. De eindronde lijkt me wel nog perfect mogelijk, al zullen Deerlijk en Varsenare het ons niet simpel maken. Als we de eindronde halen, wil ik er alles aan doen om nog een derde keer met Diksmuide te promoveren”, besluit Kenneth, die zijn trainerscarrière voorlopig ook on hold heeft gezet, maar niets uitsluit voor de toekomst. (SB)