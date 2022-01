KDC Ruddervoorde wil meer respect voor scheidsrechter via campagne

Kort na de winterstop startte voetbalploeg KDC Ruddervoorde haar project rond meer respect naar de scheidsrechter toe. De jeugdige spelers krijgen ook de kans om zelf als scheidsrechter mee te lopen op het veld, onder begeleiding van de aangestelde scheidsrechter.

Ongehoord taalgebruik en verwijten op het veld naar de scheidsrechters toe kunnen niet meer voor KDC Ruddervoorde. Daarom heeft het bestuur beslist dat indien één van hun eigen spelers het toch te bont maakt op het veld naar de scheidsrechter toe, deze speler een educatieve berisping krijgt en een aantal wedstrijden zelf als scheidrechter het plein op moet.

“We hopen hen daarmee het besef mee te geven dat de scheidsrechter moet gerespecteerd worden en dat schelden niet thuis hoort bij KDC Ruddervoorde. We vinden dat dit dan ook een gepaste reactie is tegen verbaal geweld op het plein. Veel jongeren beseffen niet hoe dankbaar we wel moeten zijn dat we nog scheidsrechters hebben en dat we hen met respect moeten behandelen”, weet Davy Devlieghere, jeugdverantwoordelijke bij KDC Ruddervoorde.

“Niet alles zien”

Patrick Vansieleghem, zelf scheidsrechter verbonden aan KDC Ruddervoorde, zet mee zijn schouders onder dit project. “Zo kunnen de spelers aan de lijve ondervinden dat een scheidsrechter ook fouten kan maken of een verkeerde beslissing kan nemen. Zeker is dat we niet alles kunnen zien. Dat willen we nu meegeven met deze actie.”

Zaterdag 22 januari mocht Calighandro Rottiers (13) en spelend bij de U15 van KDC reeds voor de tweede keer als scheidsrechter naast Patrick het veld op. “Ik had tijdens een vorige wedstrijd een moeilijk moment en kon mijn mond niet houden. Daarom ben ik twee wedstrijden geschorst door de trainer en het bestuur. Door zelf eens als scheidsrechter op het veld te staan, kijk je toch anders naar een wedstrijd en besef je dat je goed moet opletten om alles juist te zien. Ik vond het wel leuk om mee met Patrick te mogen fluiten maar zie me voorlopig niet als scheidsrechter”, vertelt hij.

Cursus betalen

KDC Ruddervoorde wil dit project nu doortrekken naar alle spelers vanaf U15. “Als er spelers zijn die niet opgesteld zijn voor een weekendwedstrijd geven we hen de kans om eens te proeven van wat een scheidsrechter doet op het veld. Als ze zich verder willen bekwamen als scheidsrechter zullen we hen daar zeker verder in begeleiden en zelfs de cursus tot scheidsrechter mee helpen betalen. Zo hopen we dat we een aantal jonge scheidsrechters kunnen opleiden om de toekomst van het jeugdvoetbal te vrijwaren”, aldus Davy.

“Dit project staat ook open voor spelers die van zichzelf uitgemaakt hebben dat een plaats binnen het eerste team moeilijk kan zijn en ze hun sport willen blijven volgen als scheids.” (Geert Stubbe)