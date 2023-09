KDC Ruddervoorde wil familie doen groeien: “Willen ons voorbereiden op toekomst”

Derdeprovincialer KDC Ruddervoorde hoopt volgend seizoen een reeks hoger te voetballen en bereidt die toekomst voor. De club is op zoek naar extra mankracht voor jeugdtrainingen en onderhoud van accommodatie. Zelfs een sportief verantwoordelijke voor de eerste elftallen wordt gezocht. Een extra trainer voor de U9, een techniektrainer, een vlindertrainer om afwezigheden op te vangen, diverse personen om de dagelijkse werking te ontlasten (schoonmaak, onderhoud, hulp bij administratie), bestuursleden, sportief verantwoordelijke voor de eerste elftallen vrouwen en mannen.

KDC Ruddervoorde wil de voetbalfamilie uitbreiden. “Neen, Jurgen Vandekerckhove is niet weggevallen, hij doet nog altijd wat hij al vele jaren voor z’n rekening neemt”, verduidelijkt voorzitter Arthur Deketelaere. “En de club is ook niet spectaculair gegroeid. We willen ons een beetje voorbereiden op de toekomst. De gemeente Ruddervoorde breidt uit met een aantal nieuwe woonwijken. Dus komen er nieuwe jonge gezinnen. Die jongens en meisjes moeten de kans krijgen om bij KDC Ruddervoorde te voetballen. Wie weet zit er een nieuwe Messi of Ronaldo tussen.”

Geen bedrijf

Een vacature voor sportief verantwoordelijke is opvallend. “Voor het eerste elftal realiseerden we enkele transfers waardoor we denken in aanmerking te komen voor promotie naar tweede provinciale. Nu zijn dat zaken die door het clubbestuur worden gedaan. Het zou beter zijn indien in de toekomst één persoon zich met dat sportieve inlaat. Die persoon kan sneller inspelen op zaken die gebeuren. Ieder van ons heeft een voltijdse job. Een voetbalclub is niet te vergelijken met een bedrijf. Voor een club maak je de tijd vrij die je kan vrijmaken. Wat bij iedereen anders is.”

Deketelaere, in de loop van vorig seizoen voorzitter geworden, heeft een ideale structuur in gedachten. “Nu worden veel zaken door dezelfde mensen gedaan”, verduidelijkt hij. “Let wel, er is niemand die dat met tegenzin doet. Het zou interessanter zijn indien we een aantal mensen vinden die voor bepaalde zaken verantwoordelijkheid willen nemen. We willen meer schouders om de werking van de club te dragen.” (HF)