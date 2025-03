Kapiteins blikken vooruit op Poperingse derby in 3A:“Deze match leeft bij de fans”

Zondag is er de derby tussen TSC Proven en KFC Poperinge. De heenmatch in Poperinge eindigde zoals het begon. Wij blikken vooruit op de match in Proven met de beide aanvoerders Jens Debaene (TSC Proven) en Jasper Maerten (KFC Poperinge).

TSC Proven en KFC Poperinge draaien allebei mee in de (sub)top van derde provinciale A. TSC Proven staat zesde en telt 41 op 75, de buren tellen zes punten meer en staan derde. Na de 0-0 in de heenronde staat zondag een nieuwe derby in Proven op het programma.

Provenaar Jens Debaene (30) is al aan zijn tiende seizoen bezig in het eerste elftal van Proven. Jens, die in het dagelijks leven architect is, speelt centraal achterin. Aan de overzijde draagt Poperingenaar Jasper Maerten (28) de aanvoerdersband. Het is voor de kinesitherapeut zijn achtste seizoen in de hoofdmacht van geel en rood. Ook volgend seizoen blijven beide spelers hun club trouw.

Jasper en Jens, hoe goed kennen jullie elkaar?

Jasper: “We kennen elkaar vooral van zien. Destijds zaten we allebei in het college van Poperinge.”

Jens: “In de heenmatch kwamen we elkaar ook tegen op het veld, aangezien ik verdediger ben en Jasper op het middenveld speelt.”

Die match was op 10 november en eindigde op 0-0. Hoe kijken jullie daarop terug?

Jens: “Het is al even geleden en het spektakel speelde zich vooral naast het veld af.”

Jasper: “De supporters van beide ploegen zorgden voor heel wat sfeer. Het was leuk om zo aangemoedigd te worden. Hopelijk is het zondag opnieuw zo en vallen er dit keer wel doelpunten.”

Jens: “Er is spaghetti voor de match en daarvoor schreven meer dan 100 mensen zich in. Deze match leeft toch wel. Het is dan ook al tien jaar geleden dat er nog Proven-Poperinge in competitieverband was.”

Intussen zijn we op vijf speeldagen van het einde. Hoe kijken jullie terug op de eerste 25 matchen?

Jasper: “We schoten heel sterk uit de startblokken met 21 op 21. Het leverde ons later de eerste periode op. Helaas konden we de lijn niet doortrekken en de laatste weken zijn onze resultaten niet consistent genoeg. Waar de bal vroeger goed viel, is het nu meer een verhaal van net niet. Hopelijk keert het tij nog eens de komende weken.”

Jens: “Bij ons is het verhaal een beetje omgekeerd. De eerste periode was minder, maar daarna waren de resultaten beter en zijn we blijven groeien.”

De generale repetitie naar zondag verliep voor jullie met wisselend succes.

Jens: “Wij konden de drie punten meenemen op het moeilijk bespeelbare veld van Ploegsteert. Als verdediger win ik wel liever met 0-1 dan met 3-4 maar het is positief dat we opnieuw konden winnen. Zo staan we met 41 punten op de zesde plaats. De kloof met de ploegen boven ons is nog overbrugbaar.”

Jasper: “Voor ons was het dan weer een ontgoochelende namiddag tegen VK Langemark-Poelkapelle. Het gelijkspel voelt aan als twee verloren punten, want er waren kansen genoeg. We hebben dit al vaker meegemaakt en dat is wel jammer.”

Als het zo verder gaat, spelen jullie misschien allebei eindronde?

Jasper: “Wij hebben die zekerheid al, maar we kijken ook nog steeds boven ons. De kloof met leider FC Dadizele Sport is opnieuw vergroot tot vijf punten. Als we hen nog willen bijhalen, kunnen we ons in de laatste vijf matchen geen puntenverlies meer veroorloven. Na Proven volgen nog vier ploegen uit de rechterkolom. Dat wil echter niet zeggen dat het vanzelf zal gaan.”

Jens: “Eindronde was voor het seizoen onze ambitie. Door de mindere start bekijken we het week per week. Ons programma oogt nog vrij zwaar.”

Tot slot nog een pronostiek voor zondag?

Jens: “Ik denk dat wij met 1-0 zullen winnen. Zo houden we twee keer de nul tegen de buren.”

Jasper: “Doe mij maar een 0-1. Een driepunter in het hol van de leeuw.” (lacht)

Zondag 23 maart om 15 uur: TSC Proven KFC Poperinge.