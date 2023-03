Kampioen IF Assebroeke naar eerste nationale: “We zijn nooit in de problemen gekomen”

In tweede nationale minivoetbal werd leider IF Assebroeke Brugge kampioen bij eerste achtervolger Opel Haeck Drongen B. Er werd gewonnen met 3-10 en zo is de titel met nog vier speeldagen te gaan en met het maximum van de punten (54 op 54) al binnen. Net als de promotie naar eerste nationale.

“We zijn nooit in moeilijkheden gekomen”, vertelt Steve Matthys. “De jongens hebben ondanks enkele afwezigen een heel goede wedstrijd gespeeld.”

Na tien jaar en verschillende promoties tot in eerste nationale van het zaalvoetbal trok Indoor Football Assebroeke Brugge naar het minivoetbal (2021-2022) en speelt het volgend seizoen op het hoogste niveau.

Team behouden én versterken

In die reeks spelen onder andere MVC KBC Kortemark, Traiteur Neerhof Puskas Ardooie en AZ 77 Maldegem. “Er zijn nog geen signalen van spelers die weg willen. We gaan ons proberen te versterken. Al is dit niet gemakkelijk. Als we de huidige ploeg kunnen behouden, willen we volgend seizoen in eerste nationale in de linkerkolom staan. Met misschien een ambitie om aan te leunen bij de eerste vier die de play-offs spelen”, besluit Steve Matthys. (ACR)