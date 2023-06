Kampioen bouwwerken Bossuyt houdt ermee op

De Ingelmunsterse minivoetbalcompetitie loopt op zijn laatste voeten. In de A-reeks is Bouwwerken Bossuyt de absolute winnaar, maar die succesvolle formatie stopt ermee na tien jaar de Ingelmunsterse minivoetbalcompetitie te hebben overheerst. Over de stopzetting hadden we een korte babbel met Joselito Bossuyt, de zoon van de sponsor.

Bouwwerken Bossuyt won de huidige competitie in de A-reeks met 12 punten voorsprong op FC Steve Decor. Meteen is deze titel de laatste, want de formatie zet de activiteiten als groep volledig stil. We informeerden naar de oorzaak van deze stopzetting.

“We kregen de jongste jaren steeds meer problemen om een volwaardige ploeg op de vloer te krijgen. Op een bepaald moment was het zo erg dat we forfait moesten geven en vaak moesten we ook aantreden met een minimum aantal spelers, vijf dus. Bij het einde van vorig seizoen hadden we al beslist om te stoppen, ook al omdat we veel tegenslagen met blessures hadden. Nu bleek het toch dat jaartje te veel te zijn. Vergeet niet dat de meeste van onze spelers zelfstandigen zijn en dat blessures hun beroepsbezigheden benadelen”, geeft Joselito mee. “We stelden voorop dat we in schoonheid wilden eindigen met de titel, wat ons ook gelukt is.” (CLY)