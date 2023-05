JVV Sint-Andries krijgt kunstgrasveld: “Meer dan nodig”

De voetbalvereniging JVV Sint-Andries krijgt een vernieuwde accommodatie, met onder andere een kunstgrasveld. De werken zijn al gestart. Tegen half augustus zou alles gebruiksklaar moeten zijn. De club reageert heel tevreden.

De heraanleg omvat verder een nieuw drainagesysteem, het vernieuwen van de paden rondom de gebouwen, en een nieuwe groene omheining om de privacy van de omwonenden te respecteren. Verder ballenvangers achter de doelen, een extra berging, nieuwe dug-outs en een scorebord. De hele omgeving zit straks in het nieuw, inclusief de toegang met een fietsstalling vanaf de Robrecht van Vlaanderenlaan.

JVV Sint-Andries bestaat 45 jaar en is een hechte buurtclub, een familievereniging met een sterke betrokkenheid van ouders en de focus op fairplay. Men begon destijds onder leiding van Marcel Loquet als buurtvoetbal in de Grote Ede in Sint-Andries. Op twee stukken braakliggende grond in het nabijgelegen Ter Straeten werd er nadien onder de naam Bamm Bamm gevoetbald. In 2000 werd uitweken naar de huidige locatie en kreeg Bamm Bamm als nieuwe naam JVV Sint-Andries. Het terrein, in het verleden ook wel ‘het hockeyplein’ genoemd, ondergaat nu een gedaanteverwisseling.

Water bleef staan

De ruim 240 voetballende jongens én meisjes van JVV zijn, net als het bestuur, heel tevreden. Met dank aan de stad Brugge.

“Vroeger werd het natuurgrasveld gebruikt door twaalf ploegen, tot en met de U21. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken midden augustus afgerond zijn, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen”, zegt voorzitter Stefaan Beernaert. “Het was meer dan nodig. Het voorbije seizoen hebben we meer dan eens getwijfeld of er kon gevoetbald worden. Het water bleef gewoon staan. Dat probleem zullen we niet meer hebben. Voor zij die eerder met de trainingen starten, hoop ik dat ze kunnen uitwijken naar de Koude Keuken of naar veld twee, hier vlakbij, nabij de watertoren.” (ACR)