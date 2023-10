Justin Pieters Royal Knokke FC: “Enorme concurrentie aan de Oostkust”

Onder het bewind van Jannes Tant prijkt Knokke na negen duels op positie acht. Op bezoek bij nummer vier Sporting Du Pays De Charleroi werd met 2-1 verloren, ook al verdienden de kustjongens zeker een puntendeling. Justin Pieters draafde voor de tweede opeenvolgende keer 90 minuten op bij Royal Knokke FC.

Kapitein Ruben Vanraefelghem was er niet bij wegens schorsing. De band ging naar zijn goede vriend Nils Pierre. Jannes Tant gooide de debuterende Portugees Leandro Rodrigues Santos Valera voor de leeuwen. Een uitstekende Lucas Prudhomme moest kort na zijn gescoorde goal wegens blessure de arena verlaten. De prestatie van Justin Pieters oogde voor de tweede keer op rij veelbelovend.

“Samen met de staf, Jannes Tant en Wesley De Smet, kwam ik over van Racing Club Gent. Dolgraag nam ik de uitdaging aan om een reeks hoger aan de slag te gaan. Eerder voetbalde ik bij AA Gent tot aan de reeks beloften. Verder doorstoten lukte niet, dus trok ik naar Ronse. In 2020 kwam ik naar Racing Gent en leerde er Jannes Tant kennen. Zijn manier van werken heeft voor mij geen geheimen meer. De samenwerking met zijn assistenten Wesley De Smet en de vaste waarden hier, T3 Olivier De Cock en keeperstrainer Ivan Gabriel, verloopt vlekkeloos. Wij worden aan professionele oefensessie onderworpen.”

Publiekstrekkers

“Voor de tweede keer op rij mocht ik starten, maar dat biedt geen zekerheid. Er heerst een enorme concurrentie aan de Oostkust. Eens alle geblesseerde spelers terug zijn worden de plaatsen nog duurder. Zelf kende ik een tegenvallende seizoenstart. In een duel brak mijn oogkas, hetgeen me toch een fikse achterstand bezorgde. Eens hersteld, startte ik op de bank en mocht enkele keren proeven van het grote werk. Ik ben een middenvelder, maar doe mijn best overal waar de coach mij postuleert. Als ik er maar bij ben. Er breken nu serieuze weken aan. Op dinsdag 31 oktober treden wij aan in het kader van de Beker van België tegen KV Mechelen. Als dat geen publiekstrekker is, dan weet ik het niet meer hoor.” (JPV)