Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Gentse feesten voor dummies

Onze competitie blijkt ieder jaar meer en meer een bonte verzameling te worden van ploegen die vooral van de match tegen Club Brugge het niet te missen evenement van het jaar willen maken. Zo hebben we een vereniging in eigen stad, die de ziel al een paar jaar verkocht heeft aan een rijke suikeroom uit Rusland, maar uitdrukkelijk claimt te strijden voor de eer der Brugse harten als er een derby in aantocht is. Verder weg in onze provincie ruilt de goegemeente in Waregem en Kortrijk de comfortabele pyjama steevast voor het strijdharnas als Club Brugge afzakt richting Groeningebeek en omgeving. Enkel in Oostende lijken ze nog te ontsnappen aan dit merkwaardig fenomeen, maar daar hebben ze de beste garnaalkroketten ter wereld, waarom zou je je dan in godsnaam druk maken over een partijtje voetbal? Ook in Antwerpen, Anderlecht en Genk gaat door afgunst en allerlei andere, onduidelijke redenen geheid het mes tussen de tanden als we op bezoek komen. Sinds een paar jaar is daar ook Gent bijgekomen, die andere West-Vlaamse hoofdstad. Daar krijgen ze sinds corona geen kat in de tribunes, maar zondag zakte blauw-zwart af naar het glazen stadion naast de autosnelweg en dat was blijkbaar reden tot haatdragende spandoeken, vuurpijlen (naar de eigen doelman dan nog) en turbulenties die enkel door een paar waterkanonnen te blussen waren. Gentse feesten voor dummies, als het ware.

Ach, de liefde voor onze blauw-zwarten is groot en het begrip evenzeer, deze gekke voetbalkalender in acht genomen

Zweet en grinta

Hoeveel vragen je ook bij zo’n schouwspel kan stellen, het is een feit dat men bij Club Brugge deze wedstrijden dan weer regelmatig als een sof aanvangt waardoor veel te veel punten verloren gaan in de strijd om de titel. Het plat relativeren van dit soort opgeklopte rivaliteit is een doorn in het oog van veel blauw-zwart gesjerpte en gemutste supporters. Zonder zweet en sportieve grinta win je deze oorlogjes niet en al behoort een mindere dag steeds tot de mogelijkheden, alles start met het aangaan en het winnen van de duels tegen spelers die eigenlijk intrinsiek de mindere zijn dan het materiaal waarmee Club Brugge tegenwoordig de strijd op drie fronten kan aangaan. Daags na de feiten schuiven onze spelers dan rustig aan rond de tafel om de loting van de Champions League te volgen op tv, terwijl het trouwe heir nog met vragen zit over wat zich de dag voordien heeft afgespeeld. Ach, de liefde voor onze blauw-zwarten is groot en het begrip evenzeer, deze gekke voetbalkalender in acht genomen. En de kaakslag van zondag overleven we ook wel weer, maar onze verwachtingen liggen in dat soort wedstrijden nog hoger dan anders. Hebben we iemand lopen daar in Westkapelle die kan duidelijk maken dat heel wat blauw-zwarte fanatieke fans veel meer verwachten dan het schouwspel dat zondag werd opgedist?

Bikkelen

Vooraleer we die vreemde voetbalwinter in trekken naar het bloedhete en volledig terecht gecontesteerde wereldbekercircus in Qatar staan er nog een paar dwingende opdrachten op de kalender. Straks gaan we nog twee keer bikkelen met een duidelijk doel. Allereerst willen we bij het Patro Eisden Maasmechelen van oude bekende Stijn Stijnen de kwalificatie voor het verdere bekerverloop afdwingen. Ondanks de eeuwigdurende voorliefde van hun coach voor de Club zal men ook hier de overwinning niet cadeau krijgen. Tegenwoordig slijten ploeg en fans van Patro hun dagen toch eerder in de schaduw van Genk en in mindere mate STVV. Des te meer zijn onaangename verrassingen uit den boze, voetjes terugtrekken uit schrik om het WK te moeten missen inbegrepen. En wat al niet gezegd van de afsluiter op zondag 13 november tegen FC Antwerp? Pal op de 131ste verjaardag van Club Brugge kunnen we de definitieve inhaalrace starten op de ploegen die momenteel hoger staan in de rangschikking. Het Antwerp van betonspuiter Gheysens is er daar één van. Het zou de Clubfans bijzonder plezieren mocht we zelf de kers op die verjaardagstaart kunnen plaatsen. Het is de enige, juiste manier om de lange competitieonderbreking aan te vatten.