Zware kritiek, extern én intern: wat gebeurt daar allemaal bij KV Oostende?

Wil KVO nog enige kans maken op redding, moet het al stunten tegen Club. Wil het nog enige toekomst hebben al of niet in 1B , dan moet er intern eindelijk eens schoon schip worden gemaakt. Een duik in de buik van de club leert al snel dat het op het oefencomplex De Schorre wemelt van intriges, financiële malversaties en wanbeleid. Een ‘toxische’ club zeg maar, waarin ‘interne vijanden’ als normaal worden beschouwd. “Bullshit!”, reageert ceo Gauthier Ganaye.

Het sportieve gevaar is bekend: KVO haalde sinds de trainerswissel Vanderhaeghe-Thalhammer 6 op 36 en kampeert bijna kansloos op de 17de plaats. De Oostendenaars moeten in de resterende zeven matchen al vier punten meer pakken dan Zulte Waregem en zeven meer dan Eupen. Begin er maar aan, vrijdag tegen… Club Brugge. Met daarnaast het gevaar op ontploffing dat een paar weken geleden bekend geraakte: een operationeel tekort van 5 miljoen euro, leveranciers die niet worden betaald, ex-trainers Vanderhaeghe, Caen en Deschacht verwikkeld in een juridisch dispuut omtrent hun ontslagvergoeding, medewerkers van de jeugdacademie die moeten wachten op hun vergoedingen… Kortom: KVO is misschien op weg naar een faillissement, een snel zinkend schip… Al dwaalt intern rond dat de Amerikaanse eigenaars rond investeringsgroep Pacific Media Group bereid zijn bij te passen.

Maar intussen blijkt op dat schip ook groot implosiegevaar van binnen de club zelf, voortgaande op alle verhalen die ons de afgelopen weken uit alle geledingen (intern, extern, ex-KVO en liever anoniem) van KV Oostende bereikten. Met eensgezind alle pijlen naar twee personen gericht: ceo Gauthier Ganaye is veelal afwezig, is bijna voor iedereen onbereikbaar en onbekwaam. En teammanager Bart Brackez is onbetrouwbaar en zaait verdeeldheid.

Samengevat door een belangrijke bron van binnen de club: “Een rot wereldje.” Vanuit de jeugdacademie Se’Academy klinkt dan weer bij zowel trainers, spelers en ouders dat de eigen talenten geen enkele kans krijgen. “Dat terwijl de A-ploeg met al die dure aanwinsten al elf wedstrijden niet kon winnen.” Een zootje dus, waarmee we Gauthier Ganaye confronteerden.

Het werd een vierschaar: de financiële problemen, zijn functioneren, zijn teammanager en het miskennen van de eigen jeugd. Maar de Fransman stak zich niet weg.

De uitleg van Ganaye: “Elke werknemer van de club wordt nog altijd betaald, alleen bij de vrijwilligers was er een paar dagen achterstand. En ja, met een verlies van 5 miljoen euro zijn er soms cashflow-problemen, maar dat begrijpen onze leveranciers ook wel. Thorsten (Theys, coo bij KVO, red.) en ik hebben trouwens onszelf al zes maanden niet betaald om andere betalingen te kunnen uitvoeren. Kijken jullie trouwens wel eens naar andere clubs? Anderlecht: 29 miljoen euro verlies, Standard: 25 miljoen euro verlies. Was dat breaking news? Dát is normaal failliet. Ik kan je verzekeren: we zwemmen niet in het geld, maar deze club gaat niet failliet. En we halen straks onze licentie.”

Ganaye is er bijna nooit en is onbereikbaar. Ook volgens makelaars van de eigen (jeugd)spelers en zelfs voor clubadvocaat Dimitri Dedecker.

De zelfverdediging van Ganaye: “Absolute bullshit. Onze advocaat belde mij zelfs al om twee uur ’s ochtends, ik ben altijd bereikbaar. Maar ik krijg van makelaars talloze telefoons en berichten. Als ik op alles en iedereen moet antwoorden, verlies ik vijf uren per dag.”

Bart Brackez werd in 2013 als masseur van wielrenners door Marc Coucke bij KVO gehaald. Een getuige uit de wielerwereld: “Nog altijd moet je bij ons niet afkomen met Brackez.” In 2020 werd het populaire manusje-van-alles unisono geprezen voor zijn beschikbaarheid voor iedereen, de spelers voorop door Ganaye gepromoveerd tot teammanager. Een insider: “Dat was het domste wat de club kon doen.” Want Brackez zou in die rol door Ganaye veel te belangrijk zijn gemaakt, waardoor hij zichzelf een machtspositie toemat. Een teammanager die zich moeit met de sportieve gang van zaken en die zelf transfers uit (Atanga) en in (Vormer) probeert te forceren, het is in elk geval verregaand. Maar we hoorden vooral verdacht vaak: “Hij is een manipulator met twee gezichten.” Brackez maakte blijkbaar al véél vijanden, maar de club dekt alle geruchten, al of niet bewezen, met de mantel der liefde toe. Voorzitter Franck Dierckens KVO bezorgt hem maar weinig plezier meer heeft alvast weinig zin om met zijn bedrijf Diaz Sunprotection het contract als naamgever aan de Diaz Arena op het einde van het seizoen te verlengen.

“We zwemmen niet in het geld, maar deze club gaat niet failliet” – Gauthier Ganaye

Het verweer on the record van Brackez is even rustig als duidelijk. “Ik beschouw mezelf als de rechterhand van Ganaye. En ja, ik ben dominant en heb daardoor in het wielermilieu én bij KVO al veel vijanden gemaakt. So be it. Ik weet alleen dat ik altijd en overal correct heb gewerkt en al tien jaar dag en nacht ter beschikking sta van KVO.”

Het pleidooi-Brackez van Ganaye: “Eerst en vooral: ik kan niet spreken over wat gebeurd is voor ik hier was. Maar voor mij is de functie van teammanager in het profvoetbal de laatste tien jaar sterk geëvolueerd. Dus heb ik ook Barts rol in de club veranderd. Eerder was Rik (Coucke, red.) alleen teammanager op matchdagen, ik wilde iemand in de voetbalstaf die de administratie deed, alle logistiek regelde zoals verplaatsingen, hotels en appartementen voor de spelers, een school voor hun kinderen. Iemand die zorgde voor de link met het medische departement, met de terreinverzorgers… Zo’n rol ligt per definitie zeer gevoelig. Bart raakt iedereen in zijn werk en dan kan je vijanden krijgen in de club, ja. Maar ik heb in elk geval geen weet dat hij profiteert van zijn positie. Ik heb in elk geval geen spijt over mijn ingreep.”

En dan zijn er nog de verhalen van zowat iedereen die bij de Se’Academy (jeugdacademie van KVO, red.) betrokken is: Ganaye toont niet alleen geen greintje interesse in de eigen jeugd, hij misprijst ondanks het falen van de A-ploeg de talenten bij de U21 en de U18. Die staan nochtans allebei tweede. Zo begrijpt niemand waarom Rayan Buifrahi en Yari Brachet (topschutter bij U21, red.) geen enkele kans krijgen. En een aantal jonge talenten die wel al met de A-kern mochten meetrainen, wachten nog altijd op het beloofde contract terwijl ze ook niet mogen vertrekken.

Volgens betrokkenen is Ganaye al maandenlang tergend onbereikbaar voor hun vragen. Verdediger Milan Govaers (18) – trok mee op winterstage met de A-ploeg waar hij een contract werd beloofd, maar krijgt contract noch onkostenvergoeding en woont dan maar bij zijn makelaar – en doelman Lars Van Parys (16) zijn maar twee voorbeelden. Alle klachten samengevat: “Er is geen enkele vorm van een sportief plan.”

Het verweer van Ganaye: “Het argument dat we door alle transfers al bijna met 40 A-kernspelers zitten, waarvan velen overbodig, is onzin. Er zitten acht huurspelers bij waar we niéts voor betalen en waar we zelfs aan verdienen. Dat wil zeggen: een A-kern van 27 spelers en 4 doelmannen. Dat is maar net boven de 25 die elke club normaal nastreeft. Moet ik dan beloften terugsturen?” (zucht)

“Ofwel hebben we te veel spelers in de kern, ofwel geven we geen kansen aan jeugdspelers. Zo is het altijd iets. Het zit zelfs in onze strategie: jonge spelers aantrekken en opleiden om hen te kunnen verkopen. In de afgelopen 2,5 jaar heeft Kurt Bataille (coach U-21, red.) niet één keer op mijn deur geklopt… (schuift op een magnetisch bord namen van jeugdspelers als Berte, Musayev, Wylin en Osifo die al met de A-kern train(d)en en speelden) Luister: vergelijk dat met clubs van ons niveau en onze middelen – niet met Anderlecht. Zij krijgen allen een contract, Nils (Vanneste, jeugdcoördinator, red.) weet dat. Wat niet wil zeggen dat ze al klaar zijn om te spelen, zeker in onze huidige situatie. Maar ze kunnen zich in de trainingen met de A-ploeg ontwikkelen op hoog niveau. Lars is een high potential, Milan heeft maandenlang met ons kunnen meetrainen, al die tijd hebben we hem kunnen monitoren. Neen, de coach noch ik zijn op de jeugdwedstrijden aanwezig, maar onze hoofdscout (de vooral data-driven Engelsman Tom Chambers, red.) en assistent-coach zijn wel aanwezig op de thuiswedstrijden en alle matchen staan op video. Wat betreft Yari: oké, hij scoort veel bij de U21 maar de A-ploeg is nog een ander niveau. Maar Anton Tanghe, Robbie D’Haese … zijn dat geen eigen talenten? En het beoordelen en doorschuiven van talenten is niet mijn job, Nils is de hoofdverantwoordelijke. En de bezorgdheid voor hun spelers is hun job. Dat ze daarin niet objectief kunnen zijn, begrijp ik. De job van een makelaar is dan weer de speler een contract te bezorgen. Maar mijn job is de club runnen. Dat onze onderlinge communicatie helemaal perfect is, hoor je mij niet zeggen. Maar ik laat mij niet chanteren. Als ze willen vertrekken: go! Zegt men dan dat ik ze tegenhoud?Bullshit!”