Zuur verlies KVO op veld van Leuven

KV Oostende heeft het thuisverlies tegen STVV niet kunnen doorspoelen met puntengewin. In het slot ging het kopje onder aan Den Dreef, hoewel minstens een punt verdiend ware geweest. Een zure avond.

Na de povere vertoning vorige week in eigen huis had KV Oostende iets recht te zetten op bezoek bij Leuven. Atanga vloog naar de bank, Dewaele haakte ziek af. In de aanval mocht Hornby een eerste keer starten, terwijl trainer Yves Vanderhaeghe vasthield aan z’n 3-4-3. Bij Leuven plaatste coach Marc Brys middenvelder Raphael Holzhauser op de bank.

Het basisdebuut van Fraser Hornby ging niet onopgemerkt voorbij. De Schotse spits had amper vijf minuten nodig om een gekeerde inzet van Albanese simpel binnen te tikken. Ook de voorafgaande combinatie mocht gezien worden. “Ik wil tonen wat ik kan”, sprak de aanvaller eerder deze week in de Krant van West-Vlaanderen. Hij bewijst meteen z’n waarde. Later dwong Albanese de OHL-keeper opnieuw tot een redding. Kortom: KVO begon uitstekend aan de match.

Leuven piepte pas na ruim een kwartier een eerste keer: keeper Hubert pareerde een hard schot van Gonzalez. Oostende kon op de counter loeren, OHL kwam in het tweede kwart opzetten en vond het steeds vaker ruimte in de rug van de defensie. Hubert stond daarna nog pal op stevige inzetten van Mendyl, De Norre en vooral een-op-ee n met Al Tamari. Anderzijds speelde KVO enkele omschakelingsmomenten niet goed uit, al scheerden twee schuivers van Bätzner de linker en rechter paal. In het slot ramde Hornby nog een goeie poging over.

Leuven vatte de koe bij de horens bij de start van de tweede helft. De bedrijvige Gonzalez wroette zich vrij en mikte keurig in de verste hoek – Hubert kansloos. Daarna ging het lekker over en weer – eigenlijk was dit een leuke partij voor de neutrale toeschouwer. Voor KVO hadden Ambrose, Albanese en Hornby meer geluk verdiend bij goeie pogingen, Cojocaru liet zich niet klissen. Aan de andere kant ook een goeie kans voor onder meer Al Tamari.

Vanderhaeghe zal evenwel zeer tevreden zijn met de reactie van z’n jongens na vorige week, het verschil kon niet groter zijn: KVO had er zin in, toonde veel strijd en vechtlust, en ging hoger spelen. De ingevallen Atanga toonde zich enorm gretig en had met een heerlijke dribbel de 1-2 kunnen scoren, Cojocaru met een prima reflex. De Kustboys verdienden meer.

Maar daar waar Atanga zich eerst positief liet opvallen, ging het fout in de slotminuut. Een misverstand tussen de Ghanees en Sakamoto bracht de bal tot bij Holzhauser, die met een steekbal Maertens bediende en vervolgens Hubert verschalkte. Een bijzonder bittere pil voor een voorts meer dan verdienstelijk KVO. Volgende week trekt Oostende opnieuw op verplaatsing, dan naar het geplaagde Standard. (TVA)

Goals: 5’ Hornby (0-1), 51 Gonzalez (1-1), 90’ Maertens (2-1)

Geel: Al Tamari, Ambrose, Santos, Amade

OH Leuven: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca (87’ Kucharevitsj), Mendyl (66’ Ouedraogo), Al Tamari, De Norre, Malinov (81’ Dom), Thorsteinsson (81 Holzhauser), Maertens, Gonzalez (bank: Jackers, Ngawa, Dom, Holzhauser, Ouedraogo, Gamboa, Kucharevitsj)

KV Oostende: Hubert; Urhoghide, Tanghe, Katelaris, Albanese, Rocha (73’ McGeehan), Amade, D’Haese, Bätzner (58’ Sakamoto), Ambrose (73’ Atanga), Hornby (83’ Wylin) (bank: Phillips, Wylin, Medley, Atangha, McGeehan, Musayev) Sakamoto)