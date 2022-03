Zulte Waregem-voorzitter Carl Ballière schat partij tegen Eupen in: “De overwinning is een must”

Zulte Waregem is mits een overwinning tegen de Panda’s uit Eupen zo goed als gered. De Boeren speelden een zwak seizoen, maar in de hoogste klasse blijven is nu de topprioriteit. Ook voorzitter Carl Ballière weet dat Zulte ondermaats presteerde deze jaargang.

Met een povere 29 op 90 staat Zulte Waregem op een zestiende plaats. Eupen, de tegenstander van morgen, heeft slechts twee puntjes meer. De winnaar van de kelderkraker is bijna zeker van een verlengd verblijf in 1A. “Het is een levensbelangrijke wedstrijd”, vertelt voorzitter Carl Ballière. “Moest het zaterdag slecht afgelopen, is er nog geen man overboord, maar natuurlijk is de overwinning een must. Als we winnen, dan zijn we gered, simpel.” Essevee heeft allesbehalve een topseizoen achter de rug. Boegbeeld Francky Dury werd – na povere resultaten – de laan uitgestuurd en het duo Timmy Simons en Davy De fauw nam over.

Het is altijd gevaarlijk als je goede wedstrijden speelt, maar geen punten pakt

“Ik zit al twintig jaar in het voetbal, maar dit is het zwakste seizoen dat ik ooit heb meegemaakt. Maar goed het is wat het is en we moeten blijven geloven. Als we erin blijven, zal ik een gelukkig man zijn. We hebben ook heel wat pech gehad dit seizoen. We speelden enkele prima wedstrijden in het begin van het seizoen, maar we werden niet beloond met puntengewin. Het is altijd gevaarlijk als je goede wedstrijden speelt, maar geen punten pakt. Zo zijn we in het sukkelstraatje terechtgekomen en we kwamen er niet meer uit. Het is een enorm moeilijk seizoen.”

Buitenlandse handen

Sinds Simons en De fauw overnamen, pakte Essevee 12 op 36. “We hebben alle vertrouwen in Timmy en Davy”, gaat Ballière verder. Ik kan hen niks verwijten.”

Het is niet het eerste seizoen dat Zulte Waregem op de sukkel is. De laatste drie jaar loopt het allesbehalve lekker in Zuid West-Vlaanderen. “Ik heb daar een reden voor”, weet de voorzitter van Essevee. “Meer en meer ploegen komen in buitenlandse handen terecht en dan heb je veel meer middelen. Kijk maar naar Cercle Brugge, KV Kortrijk en Deinze. Ook Club Brugge zit al voor twintig procent in buitenlandse handen. Alle respect voor Eupen, maar als je daar komt, dan kun je niet geloven dat ze in eerste klasse spelen. Toch kunnen ze goede spelers halen, dankzij het Qatarese Aspire Zone Foundation. Wij kiezen bewust voor lokale verankering en daar zijn we fier op, maar we maken het onszelf niet gemakkelijk.”