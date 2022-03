Zulte Waregem veilt gesigneerde shirts voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat de voetbalwereld niet onberoerd. Anderlecht bood hun truitjes van afgelopen bekermatch tegen Eupen te koop aan om de slachtoffers in Oekraïne te steunen. Ook Zulte Waregem speelt morgen in shirts die geveild zullen worden ten voordele van de getroffenen.

KAA Gent en Zulte Waregem sluiten zondagavond de 30ste speeldag van de Jupiler Pro League af. Bij de Buffalo’s speelt Oekraïner Roman Bezus. “De moedige en aangrijpende getuigenis van KAA Gent speler Roman Bezus is ook bij Essevee hard binnengekomen”, klinkt het bij de West-Vlamingen. “Daarom stelt Zulte Waregem de wedstrijd tegen KAA Gent in het teken van de Oekraïense bevolking en wil hen een hart onder de riem steken.”

De gesigneerde wedstrijdshirts zullen vanaf zondag 6 maart 21.00 uur geveild worden via essevee.be/ukraine. De opbrengst van de veiling gaat naar Rode Kruis-Vlaanderen en naar het lokale Waregemse opvangcentrum voor vluchtelingen.

“Rode Kruis-Vlaanderen deelt de grote bezorgdheid van het Internationale Rode Kruis over de situatie in Oekraïne en het ruimere conflictgebied. In reactie op de noodsituatie is de Rode Kruisbeweging volledig gemobiliseerd om de burgerbevolking te steunen en te beschermen en is het gestart met humanitaire en financiële hulpacties.”

(EC)