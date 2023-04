Zulte Waregem strijdvaardig na degradatie met open brief: “We komen terug”

Essevee heeft zich zondagavond niet kunnen redden en is veroordeeld tot de degradatie naar 1B. De club toont zich een dag later strijdvaardig met een open brief op de website. Daarin bedankt Zulte Waregem alle fans voor de steun en met een niet mis te verstande boodschap: “We komen terug.”

De brief start met een bloemlezing en dankwoord aan de talrijke fans die zondagavond de ploeg naar een mirakel probeerden te schreeuwen. “Essevee-fan, kapot. We zijn er allemaal kapot van.

Aan jullie heeft het niet gelegen. Jullie zorgden ook gisteren voor een ongezien kader om die laatste strohalm te grijpen. We kregen – zeker – na Nieuwjaar nog een pak complimenten. Maar we hadden ook pech. Te veel. En te weinig punten. Dat we nu tijdelijk afscheid moeten nemen van het voetbal op het hoogste niveau komt bij iedereen heel hard binnen. Bij supporters, partners, medewerkers. Tijdelijk afscheid, inderdaad. Want we komen terug.”

Palmares

Essevee somt dan het talrijke palmares op, dat toch wel fraai oogt. “Belgische bekers, een Gouden Schoen, topavonden in Vak X of in de straten van Arnhem … Het ligt precies ver achter ons. 18 jaar onafgebroken topvoetbal in onze Elindus Arena. We hebben het samen beleefd. En dit k*t-moment zullen we ook samen moeten verwerken. En weer rechtstaan ook. De voorbije en komende weken maken we werk van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarover communiceren we over een aantal weken meer. We hadden liever plan 1A voorgesteld, maar we hebben één doel: we komen terug.”

Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat de club niet dood is. “Merci dat je erbij was de voorbije weken, maanden, jaren. Of het nu goed ging of slecht. We hebben jouw steun gevoeld. Straks zullen we opnieuw zingen. We blijven supporteren voor onze kleuren, voor onze club. Want succes-supporter, dat ben je maar even. Een Essevee-fan ben je voor het leven.”

“We liggen even in de touwen, maar Essevee is niet dood.”

“We komen terug.”