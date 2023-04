Zulte Waregem staat tegen Cercle Brugge voor de match van de waarheid: “Maar als het foutloopt heeft Essevee het niet daar verloren”

Door de klinkende 1-5-zege op het veld van Eupen, schonk Zulte Waregem zich een levenslijn. Het behoud in 1A is nog steeds mogelijk, al moet er daarvoor wel gewonnen worden van Cercle Brugge. Voltrekt het mirakel zich of was de overwinning am Kehrweg een laatste stuiptrekking op weg naar 1B? We vroegen het aan twee Essevee-mannen Francky Dury en Olivier Deschacht en aan gewezen Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.

Aan de steun van de fans zal het zondag alvast niet liggen. Nadat er vorige week zaterdag liefst elf supportersbussen naar Eupen trokken, is de Elindus Arena al sinds maandag uitverkocht. “Het is de eerste keer dat we het stadion echt volledig hebben kunnen uitverkopen. Alle 12.500 tickets zijn de deur uit. En dan hebben we maandagavond nog een aanvragenstop moeten inlassen, omdat we ze niet verwerkt kregen”, klinkt het bij de club. Dat het leeft in Waregem en omstreken is dan ook een understatement. “Dat zal het team ongetwijfeld een enorme boost geven”, meent ex-speler Olivier Deschacht. Francky Dury, voormalig succescoach van Essevee, treedt hem daarin bij: “De supporters zijn altijd achter de club blijven staan, dat heb ik zelf ook enkele keren meegemaakt. Tijdens de succesmomenten waren ze altijd talrijk aanwezig, dan is het mooi om te zien dat dat zondag ook zo zal zijn.”

De jongens van Frederik D’Hollander zullen die steun alleszins goed kunnen gebruiken, want belangrijker dan dit wordt een wedstrijd niet meer. Dat besef leeft ook binnen alle gelederen van de club. Net daarom koos men er bij Zulte Waregem afgelopen week voor om louter op het sportieve te focussen en niet te veel in de media te gaan verkondigen. “Gewoon normaal doen, is de boodschap.” Ook de sportieve aanloop naar de wedstrijd zal niet anders verlopen dan normaal.

Zestig procent kans

Olivier Deschacht gelooft alleszins in de kansen van Essevee om zich alsnog te redden. “Ik geef ze toch zestig procent kans”, aldus de oud-verdediger. “Er liggen zeker mogelijkheden tegen dit Cercle Brugge. Zeker met het enthousiasme van de laatste weken. In dat opzicht heeft Zulte Waregem een verstandige keuze gemaakt met de aanstelling van Frederik D’Hollander en Davy De fauw, jongens van de streek die weten wat het betekent om het embleem van Zulte Waregem te dragen.”

Francky Dury is het eens met zijn voormalige sterkhouder. “Onder de tandem D’Hollander-De fauw wordt er meer in een 4-3-3 gespeeld. Fadera krijgt nu dekking van Miroshi en Ndour heeft op rechts dezelfde actieradius. Met die twee jongens beschik je over offensieve flanken en met Vossen en Gano vooraan zit je goed voor doelpunten. Toen Vormer er in januari bijkwam, heb ik gezegd: met Vormer gaan ze zich redden. Ruud staat voor passie, engagement en voetbalbrains. In januari speelde Essevee met hem erbij ook beter, tot hij uitviel tegen Oostende. Brüls, ook gehaald als wintertransfer, verloor daardoor veel van zijn rendement. Rommens haalt dat rendement evenmin en Sissako komt in de problemen. Maar goed, na zes weken was Vormer terug en nadat het tegen Antwerp zoals verwacht niet zo gemakkelijk ging, tankte hij tegen Eupen vertrouwen. Essevee had simpelweg pech dat ze Ruud moesten missen in zeer belangrijke wedstrijden.”

Zinho Gano scoorde een hattrick tegen KAS Eupen en zal ook zondag voor goals moeten zorgen. (foto Belga) © JOHN THYS BELGA

Referentiematch

Nu Vormer net op tijd weer topfit is, ziet Dury het dan ook wel goedkomen met wat tot vorig jaar ‘zijn’ Essevee was. “Op Eupen hebben ze een mooie referentiematch gespeeld, waar ik passie en organisatie heb gezien. Het was misschien wel hun beste wedstrijd van het seizoen, en dat op het allerbelangrijkste moment. Als je dat kunt, ben je klaar om dat zondag te herhalen.” Toch wordt het voor Essevee ook opletten dat het niet té vroeg alle kaarten op tafel legt. Deschacht: “Essevee mag niet meteen all-in gaan en in de val van Cercle lopen.” Dury knikt instemmend. “Je moet vertrekken vanuit een goede organisatie, want als je die overboord gooit, kom je in de problemen. Zeker omdat Cercle offensieve spelers heeft die wel iets kunnen forceren.” “Ze zullen heel gefocust en slim moeten spelen en hun eigen wapens, zoals hun stilstaande fases en hun snelheid voorin, goed moeten benutten”, gaat Deschacht verder. “Ik ben er evenwel zeker van dat D’Hollander en De fauw een gepast wedstrijdplan klaar zullen hebben.”

Nadelig voor Essevee is wel dat ook Cercle nog iets heeft om voor te spelen: de vereniging kan zich bij winst – en bij puntenverlies van Charleroi – immers plaatsen voor de Europe Play-off. “En dat zou toch een mooie bekroning zijn voor hun sterk seizoen”, vindt Vincent Goemaere, die tot januari nog de voorzitter was van de vereniging. “Al zal ik toch ook met een dubbel gevoel naar die wedstrijd kijken, want ik gun de Waregemse collega’s de redding voor honderd procent. Sowieso heb je voor een West-Vlaamse ploeg altijd wat meer sympathie, maar ik heb daarnaast ook altijd een goede relatie gehad met de mensen van Essevee. Ik vind het dan ook jammer hoe het dit seizoen voor hen gelopen is. Ik heb het met Cercle ook nog meegemaakt en een degradatie is echt verschrikkelijk. Dat wens je niemand toe.”

Onbegrijpelijke keuzes

Dury en Deschacht beseffen evenwel dat indien Essevee zich uiteindelijk niet kan redden, dat het dan niet aan de prestatie van dit weekend zal liggen. “In het begin van het seizoen zijn er enkele vreemde, noem het zelfs maar onbegrijpelijke, keuzes gemaakt”, aldus Deschacht. “Om met het vertrek van De Bock en de lange verbanning van Zinho Gano naar de B-kern maar twee zaken te noemen.” “Als je het seizoen overloopt, zal er ergens wel een fout gemaakt zijn”, weet ook Dury. “Misschien hebben ze te vaak punten verloren op het einde. Denk maar aan de 5-5 tegen Eupen, of de 3-2 op Charleroi. Maar goed, die analyse moet gemaakt worden door de club en daar moeten de juiste conclusies uit getrokken worden. En mocht het nu echt foutlopen, dan moeten die afgelopen achttien jaar gekoesterd worden, want vroeg of laat ging er eens een mindere periode komen. Toch hoop ik dat ze zich zondagnamiddag redden. Tenslotte blijft Essevee mijn favoriete ploeg.”

Olivier Deschacht deelt deze wens. “Ik hoop ook dat het goed afloopt, zodat de club kan herleven en hopelijk een nieuw verhaal schrijven. Want als Essevee zich dit weekend uiteindelijk redt, dan zal het hopelijk zijn les geleerd hebben en het volgend seizoen anders aanpakken. Ik hoop het alleszins, want deze club heeft een grote plek in mijn hart.” Tot slot had ook Goemaere nog enkele bemoedigende woorden voor Essevee: “Of Zulte Waregem zich nu redt, of niet: ik ben er zeker van dat alle mensen binnen de club zich altijd keihard zullen inzetten om ervoor te zorgen dat Zulte Waregem weer naar boven klimt. Mocht het zondag voor hen fout lopen, zal Zulte Waregem dan ook sowieso terugkeren. Er zit immers nog steeds heel veel potentieel in deze club.” (JC/TM)