Zulte Waregem roemloos ten onder in Gent

Een ontstellend aanvallend onmondig Zulte Waregem moet dringend herbronnen. Essevee voetbalde geen enkele volwaardige kans bijeen en verloor met 2-0 op het veld van AA Gent. De Buffalo’s moesten zelfs niet eens diep in de energietank kijken. Het dreigt een lang seizoen te worden voor De Boeren.

Essevee was weggezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. Tijd om punten te oogsten dus. De Boeren misten aanvallende slagkracht en haalden uit op de laatste dag van de transfermarkt. Twee spitsen, Ndour en Offor, en twee middenvelders, Diop en Palumets, tekenden een contract. Gezien het kort dag was, stond niemand van hen meteen aan de aftrap. Mbaye Leye voerde wel één wissel door. Tsouka zat op de bank, Sangaré mocht starten. Aan de overkant moest Laurent Depoitre vanaf de zijlijn toekijken, jeugdproduct Ibrahim Salah kreeg zijn kans in de punt van de aanval. Ook Odjidja en Hanche-Olsen begonnen aan de partij.

Veel kunnen we niet neerschrijven over de eerste 45 minuten. Verder dan wat breien op het middenveld kwamen beide ploegen niet. Kansen konden we niet noteren. AA Gent leek het spel te willen dirigeren, maar het bleef bij steriele druk zonder grote mogelijkheden. Essevee miste balvastheid voorin. De eerste échte kans (na 37 minuten!) was dan ook voor de thuisploeg. Salah bediende Cuypers, maar hij miste zijn schot compleet.

Gezapig tempo

De tweede helft begon zoals de eerste periode was geëindigd, een gezapig tempo. Uit het niets viel het openingsdoelpunt dan toch. Hong bracht een hoekschop prima voor doel, Cuypers kopte overhoeks binnen: 1-0.

Het spelbeeld bleef hetzelfde. Mbaye Leye besloot in te grijpen. Nieuwkomers Palumets en Ndour kwamen tussen de krijtlijnen. Meteen daarna verstuurde Odjidja een knal, Bossut kon de poging uit zijn doel ranselen.

AA Gent deed dan hetzelfde als bij het openingsdoelpunt. Depoitre kon een vrije trap niet volledig raken op de volley. Torunarigha kon wel een nekslag uit zijn lijf toveren. Bossut stond aan de grond genageld: 2-0. Ramirez en Braem konden in de slotfase nog trappen naar doel, maar dan was het kalf al verdronken.

Essevee was aanvallend onmondig. Er werd nagenoeg geen enkele kans bijeen gevoetbald. Op die manier is het wel erg lastig om een wedstrijd winnend af te sluiten. Volgende week wacht een opdracht in eigen huis tegen STVV. Er moeten punten geoogst worden om paniek te vermijden.

(Jochen Coorevits)

Hugo Cuypers viert de 1-0. © BELGA