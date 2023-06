Zulte Waregem neemt na zeventien seizoenen afscheid van boegbeeld Sammy Bossut

Zulte Waregem heeft vrijdag bekendgemaakt volgend seizoen niet door te gaan met clubicoon Sammy Bossut. De 37-jarige doelman verlaat na zeventien seizoenen Zulte Waregem. Hij krijgt begin volgend seizoen nog een passend afscheid van de club.

Bossut had een aflopend contract bij Essevee en dat zal niet verlengd worden, zo maakte de club bekend. De West-Vlaming, die in 2006 van SWI Harelbeke de overstap maakte naar Zulte Waregem, speelde liefst 473 wedstrijden voor de club. Hij behoort daarmee tot de top vijf van spelers in Europa die slechts voor een club in het profvoetbal uitkwamen. Het voorbije seizoen kwam hij nog 27 keer in actie, telkens als kapitein.

Bossut won met Zulte Waregem de Beker van België in 2017 en werd vicekampioen in 2013. In 2014 mocht hij als derde doelman mee met de Rode Duivels naar het WK in Brazilië.

Zulte Waregem degradeerde het voorbije seizoen na achttien jaar op het hoogste niveau naar tweede klasse. Onder leiding van het trainersduo Frederik D’Hollander en Davy de fauw en met spelers Ruud Vormer en Jelle Vossen wil het snel opnieuw de promotie afdwingen.