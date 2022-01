Zulte Waregem gaat niet op stage

De club besliste vandaag dat het niet op driedaagse oefenstage trekt. Zulte Waregem was van plan om van vandaag tot en met 9 januari in Tubeke te verblijven. Er stond ook een duel met Lommel op de planning die nu afgelast is.

De fusieclub wil geen onnodige risico’s nemen. Eerder deze week kwam naar buiten dat drie spelers positief hadden getest op corona. Essevee voorziet een alternatief voor de stage op hun eigen oefencomplex. “De spelers krijgen een aangepast schema voorgeschoteld zodat de groep zich toch optimaal kan voorbereiden op de komende wedstrijden.”, lezen we op de site van de club.

Doordat het oefenduel met tweedeklasser Lommel niet doorgaat, voorziet Zulte Waregem een alternatief. Zondag trekt het naar Neerpede voor een wedstrijd achter gesloten deuren tegen Anderlecht. De match begint om 13.30.

(EC)