Zulte Waregem duikt met vertrouwen de winterstop in

Essevee sluit zijn jaar in stijl af. Simons won, net zoals vorige week, weer een wedstrijd als T1. Een mooier begin van zijn trainerscarrière kan hij niet wensen. Na een nietszeggende eerste helft zorgde de ingevallen Gano voor een uitoverwinning. De roodgroenen moeten even niet naar beneden kijken. Het klimt naar een veertiende plaats met veertien punten voorsprong op Beerschot, de laatste in de stand.

In een eerste helft die weinig om het lijf had, kregen we niet veel kansen te zien. Het voetbal dat beide ploegen op de mat brachten, was niet om van te smullen. De beste waren dan nog voor de thuisploeg. Het was Amallah die twee keer uithaalde, maar telkens ontbrak er een tikkeltje geluk. De Marokkaan, die binnenkort naar de Afrika Cup vertrekt, poeierde een vrije trap op het dak van het doel waardoor doelman Bossut met de schrik vrij kwam.

Carcela probeerde aan Waalse zijde dan wel telkens voor tempo te zorgen. Hij maakte vaart in stilstaande fases zodat zijn ploeg meer naar voren zou schuiven. Standard wilde zich meester maken op de Waregemse speelhelft, maar Essevee kon ontkomen. De mannen van Simons stonden organisatorisch beter.

Mehdi Carcela en Laurens De Bock © BELGA

Slechte eerste, goede tweede helft

Met twee kansen moesten we het maar doen. Iets wat opviel bij Essevee was dat Simons met een duidelijk plan afzakte naar Luik. Het was de taak van De Bock en van Ciranni om diepe ballen in de rug van de Standard-spelers te sturen. De ruimte die Simons waarschijnlijk voor ogen had, werd niet vaak gevonden. Op counter hield Kutesa telkens goed de bal bij. De Zwitser bewijst een nuttige speler te zijn in moeilijk uitwedstrijden.

Het was alsof de spelers onder hun voeten gekregen hadden in de rust. De match werd in het begin van de tweede helft meteen opengebroken. Seck en Nkounkou zorgden voor een kansje voor hun team, maar het was Gano die de score opende. De boomlange spits had nog geen tien minuten nodig om zijn elfde van het seizoen binnen te rammen na een mooie borstcontrole. Het was de eerste keer dat Simons experimenteerde Vossen en Gano tussen de lijnen, maar Vossen werd wel nog gewisseld. Een geslaagde proef?

Gano trapt de 0-1 binnen. © BELGA

Luikse dreiging

Standard schoot na het tegendoelpunt wakker. Ze voelden de druk en schakelden een versnelling hoger, want ze weten ook dat ze er niet goed voorstaan in het klassement. Enkele kansen merkten we op aan rood-witte zijde. Bossut moest een goede kopbal van Klauss uit zijn doel halen. Ook een aanwezige Nkounkou kon het tij niet keren nadat hij een mooi actie neerzette. Op momenten werd het vrij heet voor het Waregemse doel, maar het was toch te vaak net niet bij Standard.

Nadat er enkele kansen niet slaagden, geraakten ze gefrustreerd, wat het spel niet ten goede kwam. Het zat niet goed bij de Rouches. Miscommunicatie en slechte passes vormden de basis van hun mindere spel. Standard moest de kelk helemaal tot de bodem ledigen, want verdediger Fai pakte laat in de wedstrijd zijn tweede geel. Toch stond de 1-1 bijna op het bord. Na een interventie van Pletinckx tegen Muleka gaat die laatste op de grond. De VAR floot niet. Ook Klauss trapte in de laatste minuut nog tegen de paal. Het was nog even spannend. Standard zit in diepe crisis na deze nieuwe nederlaag.

Fai krijgt zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. © BELGA

Vrije trappen

De Bock eist vaak de vrije trappen bij de fusieclub op. Het is algemeen geweten dat hij een goede traptechniek heeft, maar die liet hem vandaag enkele malen in de steek. Een vrije schop werd vanop een aardige plek huizenhoog over doel getrapt. Ook komt hij er vaak op de rechterkant geven waardoor hij zijn linkerflank in de steek moet laten, wat gevaarlijk is voor snelle counters. Waarom mag Dompé niet zo’n vrije trap nemen?

Na de winterstop ontvangt Zulte Waregem Oostende in eigen huis. Benieuwd of hun goede vorm behouden blijft.

(Elian Coussement)